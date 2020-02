Einen Tag lang begleitet OZ-Autorin Maria Baumgärtel die „Schmetterlinge“ der Rostocker Kita „Tierhäuschen“. Wie der Alltag dort aussieht, wie anstrengend die Betreuung von so vielen Kindern ist und was für eine Belohnung am Ende des Tages auf sie wartet, teilt sie in ihrem Erfahrungsbericht.