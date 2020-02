Streik im Nahverkehr: Rostocker suchen Alternativen

Rostock

Ein Auto hält am Dienstagmorgen vor dem Rostocker Hauptbahnhof, Hannah Thomas springt hinein. Die Rostockerin hat sich mit ihrem Kollegen Stefan Kahl zusammengetan, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren. Zum Bahnhof wurde die Frau aus Reutershagen von ihrem Vater gefahren – Busse und Straßenbahnen fahren den gesamten Tag über nicht. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum ganztägigen Warnstreik bei der Rostocker Straßenbahn AG (Rsag) und rebus aufgerufen.

„Ich finde das okay. Es wurde wieder rechtzeitig angekündigt. Solange ich die Chance habe, mir eine Alternative zu suchen, stört mich das nicht“, sagt Hannah Thomas entspannt. „Die Situation zeigt doch, wie wichtig Bus- und Bahnfahrer sind. Da ist es auch gerechtfertigt, mehr Geld zu verlangen.“

Verhandlungen erneut ergebnislos

Genauso wie Thomas müssen sich viele Arbeitnehmer am Dienstag eine Alternative suchen. Erneut zeigen die Anzeigetafeln an den Haltestellen nicht die nächsten Abfahrtszeiten an, sondern weisen auf den Arbeitskampf hin - nur einen Tag nach dem letzten Warnstreik. Bereits am Montag blieben Busse und Straßenbahnen zwischen drei und zehn Uhr stehen. Dennoch blieb auch die letzte Runde der Tarifverhandlungen am Vortag ergebnislos. Die Gewerkschaft beharrt weiterhin auf eine Gehaltserhöhung von 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar sowie auf einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die Arbeitgeber boten 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro. „Wir sind nun gezwungen, unsere Aktivitäten zu verstärken, damit der kommunale Arbeitgeberverband seine starre Haltung überdenkt und uns ein verbessertes Angebot vorlegt“, hat Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete zuvor erklärt. Die Wirkung auf die Fahrgäste hätten die Arbeitgeber zu verantworten.

„Es trifft die Falschen“

Betroffen ist unter anderem auch Carola Kreimann aus Lichtenhagen. „Ich hatte bisher immer Verständnis, aber so langsam ist es genug. Ich bin jedes Mal betroffen“, sagt sie. „Ich muss zur Arbeit am Warnowufer - mein Mann, der Frühschicht hat, konnte mich mitnehmen. Jetzt muss ich eine Stunde warten, da ich bei meiner Arbeit noch nicht reinkomme.“

Ähnlich sieht das Bianka Grelert, die ihr Fahrrad am verwaisten Doberaner Platz anschließt. „Ich kann verstehen, dass gestreikt wird, aber es trifft die Falschen“, sagt sie. „Es trifft ja nicht die Großen, sondern diejenigen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind.“ Eine Freundin aus Dierkow sei zur Arbeit gelaufen –eine andere Alternative habe es nicht gegeben. „Zum Glück habe ich mein Fahrrad“, sagt Grelert. „Ich bin nicht auf die Rsag angewiesen.“

Streik bis Mittwochfrüh

Dass der Streik am Dienstag der letzte Arbeitskampf sein wird, glauben die Fahrgäste nicht. „Es wird Zeit, dass die sich mal einig werden“, sagt ein Passant. „Zum Glück fahren die S-Bahnen, sonst würde ich gar nicht zur Arbeit kommen.“

Bis Mittwochfrüh, 3 Uhr, sollen die Straßenbahnen und Busse noch stehen. Zu Betriebsbeginn am Mittwoch soll der Nahverkehr wieder aufgenommen werden.

Von Katharina Ahlers