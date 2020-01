Streik im Nahverkehr: So gingen die Rostocker mit den Bus- und Bahnausfällen um

Rostock

„Hopp, hopp, hopp – alle Bahnen stopp! Hopp, hopp, hopp – alle Bahnen stopp!“, rufen die etwa 90 Beschäftigten der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG), die sich am Donnerstag erneut zum Warnstreik vor dem Betriebshof in der Hamburger Straße versammelt haben. Eine Woche nach dem Streik im morgendlichen Berufsverkehr hatte die Gewerkschaft Verdi nun zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

„Wir sind hier, weil es seit der Wende schon Unstimmigkeiten in der Lohnzahlung zwischen den alten und den neuen Bundesländern gibt. Das geht schon seit mehr als 30 Jahren“, erklärt Mitarbeiter Gerd Lemke. „Eine Angleichung wird zwar immer proklamiert, sie wird aber nie wirklich vollzogen.“ Dass nun für 24 Stunden gestreikt wird, ist für Lemke eine sinnvolle Konsequenz. „Wir haben auch schon Streiks geführt, die niemandem wehgetan haben. Dann haben wir gedacht, wir streiken mal 24 Stunden, um auch zu signalisieren, dass es uns ernst ist.“ Lemke freut sich besonders über das Verständnis der Rostocker. Nach Angaben der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) müssen sich rund 45 000 Menschen um eine Alternative zu Bussen und Bahnen kümmern.

Viele fahren hupend am Betriebshof in Reutershagen vorbei, Fußgänger rufen: „Viel Erfolg!“ Eine Passantin schüttelt den Kopf. „Das ist unnötig“, sagt sie. „Nein, ist es nicht“, ruft ihr ein anderer zu.

Rostocker organisieren Alternativen

Verständnis hat auch Hannah Thomas aus Reutershagen. „Es wurde ja angekündigt, dass keine Busse fahren. Da konnte man sich ja eine Alternative suchen“, sagt die Frau, die am Hauptbahnhof auf einen Kollegen wartet, der sie mit dem Auto abholt. „Solange ich mein Ziel erreichen kann, ist das alles okay für mich.“ Auch Friderike Wiechmann aus der KTV hat früh von dem Streik erfahren. „Vor meiner Wohnung ist eine Haltestelle, da gab es schon gestern Durchsagen“, sagt die 25-Jährige, die aber ohnehin mit dem Fahrrad fährt. „Heute Morgen war es viel stiller an der Haltestelle als sonst“, sagt sie. „Normalerweise hört man immer, wie sich die Leute, die auf die Bahn warten, unterhalten.“

Mit Fahrgemeinschaften zur Schule

Jan Schriever aus Groß Klein hat einen längeren Arbeitsweg gern in Kauf genommen. „Ich bin mit der S-Bahn bis zum Holbeinplatz gekommen, ab da musste ich dann eben zum Doberaner Platz laufen“, sagt er. „Jedoch finde ich es nicht in Ordnung, dass auch der Schülerverkehr betroffen ist. Die Kinder müssen doch zum Unterricht.“

Doch auch vor vielen Rostocker Schulen war die Situation entspannt. Viele Eltern haben über die sozialen Netzwerke Fahrgemeinschaften gegründet, andere haben ihre Kinder mit dem Auto gefahren. Viele Schüler kamen zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Verkäufer machen Verluste, Taxiunternehmen profitieren

Weniger verständnisvoll zeigt sich eine Verkäuferin auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus. „Heute ist viel weniger los als sonst“, sagt sie. „Das ist nicht gut fürs Geschäft. Die ganze Laufkundschaft fällt weg. Warum muss das den ganzen Tag andauern?“, fragt sie. Eine Verkäuferin am Hauptbahnhof stellt hingegen fest, dass nicht weniger, aber andere Kunden vorbeikommen. „Dadurch, dass jetzt viele alternative Routen mit der S-Bahn fahren und hier stranden, sieht man heute andere Gesichter“, sagt sie. „Zu tun ist trotzdem.“ Viel zu tun haben auch die Taxifahrer. Ununterbrochen erreichen die Fahrzeuge den Bahnhof, andauernd verlassen volle Wagen den Parkplatz.

„Ich kann mir leider kein Taxi leisten“, sagt Rebecca Owusu traurig. „Ich habe nichts von dem Streik mitbekommen und weiß nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll.“ Die Frau aus Ghana wollte eigentlich mit der Straßenbahn zum Dierkower Damm und anschließend mit dem Bus zum Weidendamm. „Ich muss meinen Chef anrufen und eine Lösung finden“, sagt die 24-Jährige.

Streik auch am ZOB und in Schmarl

Nicht nur vor dem Betriebshof der RSAG in Reutershagen wird gestreikt. Ein paar Kilometer entfernt am Busbetriebshof in Schmarl stehen weitere RSAG-Kollegen und demonstrieren für ihre Rechte. „Wir bekommen als Busfahrer nur 50 Euro mehr als eine dreiköpfige Hartz-IV-Familie. Und das wollen wir ändern“, fasst etwa Simone Kabbe ihre Motivation zum Arbeitskampf zusammen.

Auch vor dem Zentralen Omnibusbahnhof haben die Busfahrer von „rebus“ wieder die Warnwesten angezogen und schwenken Verdi-Fahnen. „Wir hätten uns gefreut, wenn es bei der letzten Verhandlung eine Einigung gegeben hätte, wir stehen hier ja nicht zum Spaß“, sagt Detlef Sperling. „Viele sind schon seit ein paar Stunden hier – mal sehen, wie lange wir hier noch stehen.“

Angesetzt war der Streik von drei Uhr am Donnerstag bis drei Uhr am Freitag.

