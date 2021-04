Dierkow

Die Polizei in Rostock ermittelt nach einem Gewaltverbrechen, bei dem am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Wohnung eines 34-Jährigen im Stadtteil Dierkow zu einem Streit zwischen ihm und einem bislang unbekannten Täter. Dieser stach mit einem Schraubenzieher auf sein Opfer ein und flüchtete.

Wie Sophie Pawelke, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, mitteilte, lief der Einsatz am Morgen gegen 8.30 Uhr per Notruf bei der Polizei auf. Eine Nachbarin hatte kurz zuvor einen lautstarken Streit in der Wohnung des 34-Jährigen im sechsten Stock des Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße vernommen und Hilfe gerufen.

Opfer rettet über den Balkon

Während der Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen in der Wohnung zückte der Angreifer einen Schraubenzieher und stach mehrfach auf den 34-Jährigen ein. Um weiteren Attacken zu entgehen, flüchtete der schwer verletzte Mann in einer waghalsigen Aktion über den Balkon seiner Wohnung in der obersten Etage auf den Balkon der Nachbarwohnung. Der Angreifer ergriff nach der Tat die Flucht.

Der 34-Jährige kam mit schweren Stichverletzungen am Kopf in ein Krankenhaus. „Eine Befragung des Opfers in der Klinik war noch nicht möglich“, erklärte Pawelke. Die Verletzungen sollen zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich sein, hieß es.

Täter weiter auf der Flucht – Hintergründe unklar

Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen suchten den Tatort und das nähere Umfeld nach Beweismitteln, wie zum Beispiel nach der Tatwaffe, ab. Sie wurden jedoch nicht fündig. Der Angreifer konnte trotz einer Fahndung bislang nicht gestellt werden. Ermittler der Spurensicherung untersuchten die Wohnung des 34-Jährigen und sicherten unter anderem Fingerabdrücke an der Eingangstür und im Flur. Zerstörtes Mobiliar zeugte von einem Kampf zwischen den beiden Personen.

Die Hintergründe der Tat sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Kriminalisten versprechen sich von der Vernehmung des Opfers im Krankenhaus weitere Erkenntnisse. Die Polizei hat Ermittlungen in Richtung einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Von Stefan Tretropp