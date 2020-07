Streit nach Fußballspiel in Güstrow eskaliert: Mindestens sechs Personen verletzt

Zu einer Auseinandersetzung ist am Bolzplatz in der Güstrower Südstadt gekommen. Nachdem die zwei Mannschaften, bestehend aus Personen mehrerer Nationalitäten, ihr Spiel abgebrochen hatten, kam eine Gruppe mit Verstärkung zum Platz zurück und griff die andere Mannschaft an. Die Angreifer warfen mit Steinen. Die Polizei musste eingreifen.