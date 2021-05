Rostock

Kommt Xavier Naidoo für ein Konzert nach Rostock, wenn die Pandemie das wieder zulässt? Über einen möglichen Auftritt des Sängers wird derzeit in der Hansestadt heftig debattiert. Noch steht der Termin am 22. August bei vielen Fans im Kalender – und auf der Webseite der Rostocker Stadthalle.

Dem geplanten Konzert in der Hansestadt war schon vergangenes Jahr eine riesige Debatte vorausgegangen. Denn die Bürgerschaftsfraktionen Linke und SPD hatten versucht, den Auftritt zu verbieten und waren mit einem entsprechenden Antrag nur knapp in der Bürgerschaft gescheitert. Nun erneuern beide Fraktionen ihr Anliegen und haben dabei noch Unterstützung von den Grünen – was in der Bürgerschaft eine Mehrheit bedeutet.

Den Fraktionen geht es aber nicht nur um den 22. August. Sie wollen dem Sänger in der Hansestadt generell keinen Auftritt mehr auf kommunalen Flächen oder in städtischen Arenen erlauben. „Unter anderem, weil er den Reichsbürgern und der QAnon-Bewegung nahesteht. Außerdem bedient er sich in persönlichen Äußerungen und Texten antisemitischer Verschwörungsmythen und schürt rassistische Ressentiments“, heißt es in der Begründung des entsprechenden Antrages, über den am Mittwoch die Rostocker Bürgerschaft debattiert.

Von Claudia Labude-Gericke