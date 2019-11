Güstrow

Nicht bezahlte Schulden sollen in Güstrow zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt haben. Gegen Mitternacht am Mittwoch haben drei junge Angreifer, zwei Syrer und ein Marokkaner, einen Hausbesitzer an dessen Eingangstür attackiert. Bei dem Streit soll es um die Begleichung von Drogenschulden gegangen sein.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, begann der Streit gegen 23.30 Uhr im Bereich Hageböcker Mauer/ Kleine Wallstraße. Die drei Männer, 31, 28 und 24 Jahre alt, versuchten, in die Wohnung des 44-Jährigen zu gelangen. „Der Hausbesitzer lehnte dies ab, sodass es zu einer Auseinandersetzung kam“, teilt André Mater, Pressesprecher der Polizei Güstrow, mit.

Mann nutze Elektroschocker

Zur Abwehr soll der Mann laut Polizei einen Taser – also einen Elektroschocker – benutzt haben. Wenig später trafen Polizei und Rettungsdienst ein. Die Angreifer erhielten Platzverweise. „Diesen sind sie aber nicht nachgekommen, sie wirkten aggressiv auf die Polizisten“, schildert Mater.

Da sich die Aggression nun gegen die Beamten richtete, setzten diese Reizgas ein und fixierten die Männer auf dem Boden. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Bei der Attacke ging das Glas der Eingangstür zu Bruch. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Angreifer eingeleitet.

