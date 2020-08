Südstadt

Nach einem Gespräch mit Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) macht sich die Bürgerinitiave „Pütterweg bleibt“ weiter Hoffnung auf den Erhalt ihrer Kleingärten am Groten Pohl. „Im nun gestarteten Dialog mit Politik und Verwaltung war herauszuhören, dass es noch Chancen für einen Erhalt der strukturreichen Grünflächen gibt“, teilt die Initiative mit.

Die neueste Prognose zur Entwicklung der Stadtbevölkerung zeige auch: „Die geplante starke Nachverdichtung der Stadt erübrigt sich“, so die Initiative. Also gebe es sogar die Chance für die Entwicklung eines neuen „Grünen Pohl“ mit Freiraum für unter anderem Streuobstwiesen, Theater, Kunst, Sport im Freien, Picknick, Kinder-Gärten oder Naturbeobachtungen. „Diese Idee steht nun jedenfalls neben den Plänen der Stadt“, heißt es. Bisher will das Rathaus auf dem rund 22 Hektar großen Gelände am Groten Pohl 600 bis 650 Wohnungen bauen lassen.

Anzeige

Vierköpfige Delegation besuchte OB Madsen

Eine vierköpfige Delegation im Alter zwischen 13 und 86 Jahren hatte OB Madsen im Rathaus besucht. Die Kleingärtner brachten eigenen Honig, Obst und Fotos mit. Ursprünglich hatte Madsen zugesagt, zu einem Info-Sommerfest in die Anlage am Pütterweg zu kommen. Aus Termindruck sei daraus jedoch nichts geworden.

Weitere OZ+ Artikel

Über Stadtsprecher Ulrich Kunze lässt Madsen nun mitteilen, dass er das Gespräch mit den Kleingärtnern als sehr angenehm und freundlich empfand. Allerdings zieht der Verwaltungschef ein anderes Fazit als die Betroffenen. „Menschlich hat der OB viel Verständnis für die Interessen der Initiative, in der gesamtstädtischen Abwägung hat aber die Stadtentwicklung letztlich den Vorrang erhalten“, sagt Kunze. Er betont: „Die Planungen gehen weiter.“

Grüne: „Es sind Fehler gemacht worden.“

Das Rathaus verweist darauf, dass die Planungen für das Areal schon mehrere Jahre laufen. „Dies war ein langer Prozess, in den auch der Verband der Gartenfreunde als Generalpächter einbezogen war“, so Kunze. Für die Wohnungsbaupläne müssen insgesamt 358 Kleingärten in vier Anlagen weichen. Am Pütterweg gibt es jedoch eine Gruppe von rund 20 Kleingärtnern, die sich gegen eine Aufgabe wehrt. 2018 haben sie von der Stadt die Kündigung ihrer Pachtverträge erhalten – was rechtswidrig war. Schließlich gibt es noch keinen rechtskräftigen Bebauungsplan.

„Es sind Fehler gemacht worden“, sagt Andrea Krönert, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Dennoch herrsche in der Stadtpolitik große Einigkeit, dass am Groten Pohl ein Quartier zum Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen soll. „Mit Geschosswohnungsbau, Sozialwohnungen, Schule, Kita und anderen Einrichtungen.“ Es stehe außer Frage, dass in Rostock nach wie vor Wohnraum gebraucht werde, so Krönert.

Beschluss: Interkulturelle Gärten bleiben erhalten

Auch die Grünen-Politikerin hat das Gespräch mit den Kleingärtnern gesucht. „Das war sehr konstruktiv und verständnisvoll.“ Die Idylle am Groten Pohl sei sehr schön. „Es gibt auch einen Bürgerschaftsbeschluss, dass die Interkulturellen Gärten an dem Standort erhalten werden sollen“, so Krönert. Angedacht seien darüber hinaus Grünanlagen und Projekte wie „Urbanes Gärtnern“. „Das steht nur noch nicht im Detail fest.“

Aus Krönerts Sicht eignet sich das Gebiet ideal für den Wohnungsbau. „Es ist nah zum Bahnhof, zur Straßenbahn und zur Fernwärme.“ Es müssten keine neuen Straßen gebaut werden. „Im Sinne des Klimaschutzes ist eine Innen-Verdichtung besser als eine Zubetonierung über die Stadtgrenzen hinaus.“ Für die Grünen-Politikerin ist aber auch klar: „Wir brauchen ein richtig gutes Konzept, das für die nächsten 50 Jahre tragfähig ist.“ Der bisherige Entwurf für das Gebiet habe zu viele Fragen offengelassen. „Ein großes Thema war zum Beispiel das Regenwasser-Management.“

Drei Büros arbeiten an neuem Konzept

Aktuell arbeiten drei Büros für Städtebau an einem neuen Konzept. Mit der öffentlichen Auslegung des nun zweiten Bebauungsplan-Entwurfs „Wohn- und Sondergebiet am Südring“ wird frühestens zur Jahresmitte 2021 gerechnet; davor soll das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Von André Horn