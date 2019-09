Streit um Kurierautos in der Kröpi: Ist Rostocks Einkaufsstraße sicher?

Rostock

Mittlerweile gibt es in der Stadt fast überall Poller. Sie sollen unerwünschten Verkehr aus der Stadt fernhalten und zur Sicherheit dienen. Damit Rostock nicht das passiert, was Berlin und Nizza widerfahren ist: Ein Lkw rast in eine Menschenmenge und tötet Passanten.

Fahrzeuge haben in der Fußgängerzone nichts zu suchen. Quelle: Stefanie Adomeit

„Die Kröpeliner Straße ist eine Fläche für Fußgänger. Autos haben hier nichts zu suchen“, sagt Andreas Herzog, Vorsitzender des Ortsbeirats Stadtmitte, energisch. Doch die Realität sieht anders aus: Täglich sind in der Einkaufsstraße Pkw, Transporter und Fahrradfahrer zu sehen. „Das ist ein Thema, welches uns schon lange beschäftigt und wir nicht in den Griff kriegen“, sagt Herzog.

Doch was ist mit den Lieferanten, die in die Stadt müssen, um dort ihre Waren abzuliefern? Stefan Rötzer ist einer von vielen Kurierfahrern in der Stadt. Bis zu 300 Pakete am Tag liefert der 43-Jährige aus. Die meisten in der Innenstadt. Doch das ist für ihn problematisch. Bis um 10 Uhr ist die Einfahrt auf die Kröpeliner Straße erlaubt. Danach gibt es Knöllchen oder Platzverweise.

Ladezonen fast immer besetzt

„Die Kröpeliner Straße ist ganz klar eine Fußgängerzone“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Es sei Sache der Läden, dass Lieferanten sie zu den erlaubten Zeiten erreichen. Und das ist das Problem: „Die meisten Geschäfte öffnen aber erst um 10 Uhr“, sagt Rötzer. Sein Fahrzeug müsste er dann in den Ladezonen parken: an der Langen Straße etwa oder hinterm Rostocker Hof.

Michael Matthes ist Kurierfahrer in der Stadt. Er bemängelt, dass die Ladezonen fast immer zugeparkt sind. Quelle: Stefanie Adomeit

„Die Ladezonen sind aber fast immer besetzt“, sagt Michael Matthes. Er ist ebenfalls Kurierfahrer und kennt das Problem. „Wenn die Ladezonen dicht sind, ist das noch lange kein Grund, Fußgänger zu bedrängen“, entgegnet Herzog.

Die Pakete müssen die Fahrer dann zu Fuß zu den Geschäften bringen. „Ich habe aber gar nicht so viel Platz auf der Sackkarre“, sagt Rötzer. Und die Pakete können schon mal bis zu 40 Kilogramm schwer sein. „Einige Pakete haben gar ein Gurtmaß von drei Metern“, sagt Rötzer. „Zwei Kilometer können Sie laufen, wurde mir mal von der Stadt gesagt“, erzählt Matthes und sagt weiter: „Da fällt einem nichts mehr zu ein. Die sollten mal unsere Arbeit machen.“

„Das Befahren der Straße nach 10 Uhr stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Unsere Kollegen führen regelmäßig Kontrollen im Bereich der Kröpeliner Straße durch und ahnden entsprechende Verstöße“, sagt Christopher Hahn, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock.

Lückenloses Pollerkonzept gefordert

Die neue Cityvögtin Anita Hemp soll vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen und vermitteln. „Die Kurierautos in der Stadt sind wirklich ein Problem“, sagt sie. Die Polizei verweist an die Stadt und das bestehende Sicherheitskonzept: „Die wirksamste Methode, den Fahrzeugverkehr auf der Kröpeliner Straße nach 10 Uhr zu unterbinden, wird ein, wie angedacht, lückenloses Pollerkonzept für die Innenstadt sein. Bis dahin wird die Polizei weiterhin Kontrollen durchführen.“

Die Kurierfahrer haben einen konkreten Wunsch an die Stadt: „Wir brauchen eine Stunde mehr“, sagt Rötzer. Sein Kollege Matthes möchte bis 12 Uhr auf die Kröpi. „Davor schaffen wir es nicht. Wir müssen ja auch noch unseren Transporter beladen und kommen oft erst gegen 10 Uhr aus dem Lager.“ „Mein Chef hat schon einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben“, sagt Rötzer.

Andreas Herzog hat einen Vorschlag, um die Kurierautos aus der Kröpi zu verbannen: „In jedem Stadtteil gibt es ein Depot, wo alle ihre Päckchen abholen können.“

Nach Angaben der Polizei gab es bisher keine Unfälle in der Innenstadt: „Eine Rückschau auf die Verkehrsunfallstatistik der letzten 2,5 Jahre ergab, dass es innerhalb der Sperrzeiten keine Verkehrsunfälle mit verletzten Personen unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen gab.“ Für Herzog ist das kein Argument: „Entweder haben wir diese Regelung oder nicht. Es geht hier um unsere Sicherheit“, betont er.

Von Stefanie Adomeit