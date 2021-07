Güstrow

Seit zehn Jahren wird erbittert gestritten: Landwirt Thomas Schulz will in Suckwitz (Landkreis Rostock) einen Schweinestall bauen. Genauer gesagt: vier Ställe mit zehn Meter hohen Abluftschächten, 16 Meter hohen Silos und Güllebehältern von 33 Metern Durchmesser. Vor einem halben Jahr erhielt der Bauer eine Baugenehmigung für die vier Hektar große Anlage.

Doch Gegner legten Widerspruch ein. „Es spricht einfach zu viel gegen diesen Bau“, sagt Corinna Cwielag von der Umweltorganisation BUND in Schwerin. „Gefahren für geschützte Gewässer, die Lage in einem Gebiet, in dem der Tourismus Priorität hat, falsche Angaben in den Unterlagen“, zählt Cwielag auf. Außerdem habe der Brand der Ferkelfabrik von Alt Tellin bei Greifswald gezeigt, „dass solche Ställe keine Berechtigung mehr haben“ ergänzt Jörg Mücket von der Bürgerinitiative. „Es ist absolut nicht möglich, eine so große Zahl Tiere zu retten.“

Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet

Über die bis Ende Mai eingereichten Widersprüche befindet derzeit das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. Die Rostocker Behörde werde dazu die Brandschutz- sowie die Naturschutzbehörde des Landkreises einbinden, teilte das Schweriner Agrarministerium mit. Aber: Laut Ministeriumssprecher Claus Tantzen sollte noch 2021 eine Entscheidung möglich sein.

Mehr als 30 kleinere Seen finden sich in den Dörfern zwischen Güstrow und Krakow am See, darunter die Brummelvitz, ein acht Meter tiefer, besonders schützenswerter Klarwassersee. Sein Wasser ist so klar, dass man weit in die Tiefe sehen kann. „Damit dürfte es vorbei sein, wenn das Feld an diesem Hang mit Gülle gedüngt wird“, befürchtet Jörg Mücket. Bei einem Vor-Ort-Termin zeigt er von einer Anhöhe auf den Wald. Dort beginnt der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide mit seinen Seeadlern, Rohrdommeln und Eisvögeln.

Knackpunkt im Streit: der Raumentwicklungsplan

Idylle hin, Idylle her – Ackerbauer Schulz will in die Schweinehaltung einsteigen. 7900 Tierplätze hat er beantragt. Es würden wohl „nur noch 6500“, sagt der 68-Jährige. Denn inzwischen verlangen die Tierwohlbestimmungen mehr Bewegungsfreiheit in den Buchten. Jeder Tierplatz wird dreimal pro Jahr belegt, insgesamt kann der Betrieb pro Jahr auf rund 19 500 Schweine kommen.

Knackpunkt im Streit ist der Raumentwicklungsplan. „Da steht eindeutig drin, dass Naturschutz und Tourismus hier Vorrang haben sollen“, sagt Freya Starr. Die Schweineanlage aber sei „Agrarindustrie pur“ - mit erheblicher Gülle-, Lärm-und Verkehrsbelastung. Jede Woche würden Lkw 480 ausgewachsene Tiere zum Schlachthof bringen, neue Jungtiere holen, Futter und Gülle transportieren. Die Familie der 74-Jährigen gehört zu den Betreibern von Ferienwohnungen, die auf sanften Tourismus in der Region setzen.

Landwirt Schulz hält dagegen: Als er mit der Planung begann, gab es die Vorrangstellung als Urlaubsregion noch nicht, 2011 seien die Interessen von Landwirtschaft und Tourismus noch als gleichrangig bewertet worden. Naturschützerin Cwielag pocht darauf, dass Neubauten aber der aktuellen Rechtslage angepasst sein sollten.

Landwirt Schulz „ist aufgeschlossen für Neues“

Wer ist dieser Mann, der mit seinem Plan die Idylle stört und dafür schon 300 000 Euro in Planung und Rechtsstreit steckte. Landwirt alter Schule sei er, „aber auch aufgeschlossen für Neues“, sagt der gebürtige Westfale, der 1991 als Wiedereinrichter in den Norden kam. Auch seine Frau sei vom Fach, promovierte Landwirtin mit Spezialgebiet Stickstoff.

Laut Schulz bewirtschaftet der Betrieb 500 Hektar Acker und 110 Hektar Grünland, davon etwa 325 Hektar Eigentum. Solche Zahlen will der Bauer eigentlich nicht in der Zeitung lesen, denn „das schürt böses Blut“.

Tierhaltung in Deutschland am Ende?

Seinen Hof hat Schulz in der Nachbargemeinde Lohmen, im zehn Kilometer von Suckwitz entfernten Gerdshagen. Dort will er aber nicht bauen, sondern an der Straße zwischen Lohmen und Krakow am See. Das Terrain sei ideal: Die nächsten Häuser fast 800 Meter weg, der Acker durch eine Gaspipeline ohnehin schon belastet. „Wenn man nicht mal in einer Gegend mit 15 Einwohnern pro Quadratkilometer einen Stall bauen darf, dann ist die Tierhaltung in Deutschland am Ende“, meint der Bauer, der als CDU-Mitglied in der Lohmener Gemeindevertretung mitmischt.

Pikant: Lohmen gehört zu den sechs Gemeinden, die Schulzes Schweineställe ablehnen. „Wir wollen uns touristisch entwickeln, dazu passt die Anlage nicht“, sagt Bürgermeister Bernd Dikau. Die 800-Einwohner-Gemeinde hat Campingplatz, Rehaklinik und Kanuverleih, kommt im Jahr auf 2000 Gäste-Übernachtungen.

„Da wird vieles emotional bewertet, nicht auf Fakten geschaut“

Zur Ablehnung der Gemeinden meint der Landwirt: „Da wird vieles emotional bewertet, nicht auf Fakten geschaut.“ Vielleicht hätten seine Anträge anfangs ein paar Fehlerchen gehabt, aber die seien korrigiert worden. Laut BUND liegt wegen gravierender Fehler bereits die vierte Antragsversion vor.

Der Großbrand in Alt Tellin? „Damit muss man sich auseinandersetzen“, räumt Schulz ein. Aber: Bei der Planung seiner Anlage seien die aktuellen Brandschutzbestimmungen beachtet worden. „Das wurde zweifach geprüft.“ Seinen Gegnern wirft er vor, Ängste zu schüren. Wer verlange, dass jedes Schwein gerettet wird, „der muss die Gesetze ändern“.

Wir die Landesbauordnung nicht eingehalten?

Anwohnerin Freia Starr kontert: „Es reicht schon, dass die Landesbauordnung eingehalten wird“. Paragraf 14 verlange eindeutig: „Bauliche Anlagen sind so zu errichten, dass bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist.“ Sie hat als Privatperson Widerspruch gegen die Genehmigung der Anlage eingelegt und außerdem im Auftrag der Bürgerinitiative im April deren Petition an den Landtag unterschrieben. Ihre Auffassung: „Die Baugenehmigung ist ein Verstoß gegen die Landesbauordnung, sie hätte nicht genehmigt werden dürfen.“

Hat der Landtag reagiert? Starr: „Nein, nur die Eingangsbestätigung haben wir erhalten.“ Jörg Mücket von der Bürgerinitiative beschreibt, was im Brandfall passiert: Durch eine einzige schmale Tür pro Stallabteil müssten 480 Tiere ins Freie getrieben werden. Oder über bis zu 36 Meter lange Rettungswege quer durch den Stall. „Das funktioniert nicht, das haben andere Brände ja gezeigt“, sagt der Keramiker aus dem Nachbardorf Groß Breesen, der sich dem Protest der Suckwitzer anschloss. Außerdem: Wohin nach einer Evakuierung mit den Schweinen? Die umzäunte Freifläche am Stall sei zu klein für Tausende Tiere.

Brandschutz: Arbeitsgruppe sucht nach Verbesserungspotenzial

Das Schweriner Agrarministerium verweist auf Bestrebungen, dem Brandschutz in Schweineställen künftig mehr Gewicht zu verleihen. Eine ad-hoc-Arbeitsgruppe des Bundes soll bis „spätestens kommendes Frühjahr“ Vorschläge erarbeiten. In Schwerin sei nach dem Brand in Alt Tellin eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt worden, um „Verbesserungspotenzial zu erkennen und ggf. Änderungen des Rechtsrahmens zu initiieren“, so Pressesprecher Tantzen.

Weiterer Kritikpunkt der Bürgerinitiative: Durch die Verpachtung landeseigener Böden wird der Bau der Suckwitzer Ställe direkt gefördert. „Die Landgesellschaft verpachtet dem Antragsteller 167 Hektar Land, damit dieser im Außenbereich privilegiert bauen kann, (...) im Tourismusschwerpunktgebiet“, teilte die Bürgerinitiative den Abgeordneten mit.

Bauer Schulz hält an seinen Plänen fest

Öffentliche Flächen würden dafür hergegeben, „eine Schweinemastanlage zu errichten, in der die Tiere mit wenig Platz auf Spaltenböden stehen“. Die Kritiker sind sich einig: „Ohne die Flächen von der Landgesellschaft dürfte Schulz die Schweineanlage nicht bauen, jedenfalls nicht im Außengelände bei Suckwitz.“

Die Bürgerinitiative fragt auch, warum der Pachtvertrag für Schulz 2018 ohne Ausschreibung verlängert wurde. Auf OZ-Anfrage teilt die Landgesellschaft mit, dass der Landwirt als langjähriger Pächter 2011 „die Zusage zur weiteren Pacht von Landesflächen erhielt“. Der 2018 geschlossene langfristige Pachtvertrag sei an die „Etablierung einer arbeitsintensiven Produktionsrichtung mit Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen gebunden“, betont Volker Bruns, Geschäftsführer der Landgesellschaft MV. Bauer Schulz hält an seiner Planung fest: „Würden Sie 300 000 Euro einfach abschreiben?“

