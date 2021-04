Rostock

Bei den Eltern in der Hansestadt wächst der Frust: Nachdem die OZ über verschärfte Regeln für die Kita-Notbetreuung berichtete, meldeten sich zahlreiche empörte Mütter und Väter bei der Redaktion und über die sozialen Netzwerke im Internet. Auch Rostocks CDU-Chef Daniel Peters spricht sich vehement gegen eine weitere Verschärfung der Voraussetzungen aus.

„Mit einem Bürokratiehammer sollen Familien, obgleich dort mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, davon abgehalten werden, ihre Kinder in die Kita zu schicken. Dafür habe ich kein Verständnis mehr“, so Peters. Zudem würde mit jedem weiteren Formular auch der Bürokratieaufwand für die Betreuungseinrichtungen erhöht, deren Belastung in Pandemiezeiten eh schon ausufert.

Bockhahn: Härtere Gangart zeigt erste Erfolge

Rostocks Gesundheits- und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) verteidigt hingegen die härtere Gangart in Rostock: „Wir machen nichts, was nicht von der Landesverordnung gedeckt ist“, sagt er. Das Land habe deutlich gemacht, dass eine Notbetreuung nur dann möglich ist, wenn die Eltern einen geeigneten Nachweis erbringen können, dass sie ihre Kinder nicht selbst betreuen können. Diesem Nachweis dienen auch die Stundenzettel, die Eltern nun ausfüllen müssen.

Dass andere Landkreise und Städte nicht so restriktiv handeln, keinen solchen Nachweis verlangen - Bockhahn will das nicht kommentieren: „Ich bin für Rostock zuständig.“ Und außerdem: „Das Sozialministerium hat uns bestätigt, dass unser Vorgehen von den geltenden Regeln gedeckt ist.“ Und das Vorgehen zeige zudem Wirkung – im Sinne des Pandemieschutzes: Bereits am Donnerstag seien deutlich weniger Kinder in den Kitas gewesen.

