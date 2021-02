Rostock

Ein Fahrrad- und ein Autofahrer sind im Straßenverkehr am Donnerstag in Rostock derart in Streit geraten, dass am Ende Fäuste flogen und Polizei sowie Rettungsdienst anrücken mussten. Der ungewöhnliche Vorfall hatte sich nach Angaben von Polizei-Pressesprecherin Sarah Schüler gegen 13.30 Uhr im Stadtteil Evershagen zugetragen.

Nach bisherigen Informationen war der 50-jährige Autofahrer mit seinem Opel Astra auf der Straße An der Jägerbäk in Richtung Krischanweg unterwegs. Wie es hieß, überholte er einen Radfahrer, der sich ebenfalls auf der Straße befand. Als der 50-Jährige an der nächsten roten Ampel anhalten musste, näherte sich von hinten der Fahrradfahrer und blieb laut schimpfend neben der Fahrertür stehen.

Anzeige

Verletzungen nach Faustschlag

Der 50-Jährige am Opel-Steuer machte die Fensterscheibe herunter, um mit dem offenbar cholerisch veranlagten Fahrradfahrer über das vorangegangene Überholmanöver zu diskutieren. In dem Moment, so die Darstellung des betroffenen Autofahrers, holte der Radler mit der Faust aus und schlug durch die geöffnete Fensterscheibe auf den 50-Jährigen ein.

Kurz nach der Tat flüchtete der Fahrradfahrer in Richtung Krischanweg nach Reutershagen. Der 50-Jährige stoppte sein Fahrzeug und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der Autofahrer erlitt eine Gesichtsverletzung im Bereich der Unterlippe und des Kiefers.

Kurz nach der Tat flüchtete der Fahrradfahrer in Richtung Krischanweg nach Reutershagen. Quelle: Stefan Tretropp

Fahrradfahrer ist flüchtig

Zufällig an der Ampel arbeitende Mitarbeiter der Stadtwerke hatten den Vorfall beobachtet und sich der Polizei als Zeugen zur Verfügung gestellt. Die Beamten suchten im näheren Umfeld nach dem flüchtigen Fahrradfahrer, jedoch bislang erfolglos. Der 50-Jährige konnte nach der Behandlung im Rettungswagen seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die Umstände dieses Vorfalls.

Von Stefan Tretropp