Streit um Wohngebiete in Nienhagen und Rövershagen: Rostock gibt nach

1300 Wohnungen können im Zeitraum 2017 bis 2025 im Umland von Rostock gebaut werden.

7000 neue Wohnungen sieht der „Stadt-Umland-Entwicklungsrahmen“ für Rostock selbst vor.

2000 weitere Wohnungen in zentralen Orten in der Region Rostock.

Die tatsächliche Wohnbauentwicklung wird im Rahmen eines jährlichen Monitorings durch das Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock erfasst. Danach wurden in Rostock im Zeitraum 2017 bis 2019 durchschnittlich ca. 860 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. In den zentralen Orten wurden bis 2019 in Abhängigkeit von der Entfernung der Orte von der Kernstadt Rostock durchschnittlich 220 bis 250 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt.

In den Umlandkommunen wurden ca. 580 neue Wohnungen fertiggestellt, wobei ca. 60 Prozent der Wohnungen als Einfamilienhäuser und ca. 40 Prozent in Mehrfamilienhäusern realisiert wurden.