Rostock

In der Nacht zum Dienstag ist es in Rostock gegen Mitternacht zu einem Streit gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei Rostock hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Laut Polizei hatte ein Pärchen vor einer Gaststätte am Neuen Markt den Valentinsabend ausklingen lassen, als sie von einer scheinbar angetrunkenen Frau angepöbelt wurden. Die 39-Jährige beleidigte den 32-Jährigen und seine 25-jährige Begleiterin. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verließ die Frau zunächst den Neuen Markt.

Nur kurze Zeit später kam sie mit einem Bekannten zurück, der sofort auf das Pärchen zuging. Dabei hatte der 35-Jährige ein Messer in der Hand und fuchtelte unvermittelt in Richtung des Mannes. Das konnte er jedoch abwenden und erlitt dabei oberflächliche Schnittwunden an der Hand. Das Pärchen zog sich dann in die Gaststätte zurück. Der Tatverdächtige folgte ihnen und verletzte den Mann erneut mit dem Messer. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Polizei konnte den 35-Jährigen in unmittelbarer Nähe stellen und das Messer in der Nähe des Tatortes sicherstellen. Auch seine Bekannte hielt sich noch im Umfeld der Gaststätte auf. Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Bei der 39-Jährigen wurden 1,85 Promille gemessen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde von dem Tatverdächtigen angezeigt, dass der zuvor von dem 32-Jährigen mit einer Flasche verletzt wurde. Auch die 39-jährige Frau gab an, dass sie geschubst wurde. Die drei Beteiligten wurden zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht.

Von OZ