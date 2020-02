Schule in Warnemünde - Strenge Maßnahmen an Ecolea: Chinesen bleiben wegen Coronavirus in Rostock

Die chinesischen Schüler der Ecolea Schule in Warnemünde fliegen über die Winterferien nicht in ihre Heimat. Aufgrund der Angst vor dem Coronavirus und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen an der Schule nach der Rückkehr haben sie sich gegen einen Besuch in China entschieden.