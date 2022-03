Strohmiete nahe Rostock in Flammen – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kessin

Eine brennende Strohmiete hat am Montagabend Feuerwehr und Polizei in Hohen Schwarfs (Landkreis Rostock) beschäftigt. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Wie die Beamten mitteilten, gingen gegen 17.15 Uhr gleich mehrere Notrufe ein. Alle Hinweisgeber meldeten Flammen und Rauch in dem kleinen Ort in der Nähe von Kessin bei Rostock.

Als die ersten Feuerwehren in Hohen Schwarfs eintrafen, brannte die Miete vollständig. Die Kameraden begannen mit ihren Löscharbeiten. Da es Hinweise darauf gibt, dass sich Personen nur kurz nach Ausbruch des Feuers eilig vom Ort des Geschehens entfernten, geht die Polizei dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung nach. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ermittelt.

Von Stefan Tretropp