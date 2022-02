Roggentin

So hatte sich Roggentins Bürgermeister Henrik Holtz den Dienstagmorgen nicht vorgestellt: „Ich saß heute früh mit Petroleumlampe am Frühstückststisch und jetzt unrasiert am Schreibtisch“, sagt der 52-Jährige und lacht. Obwohl zum Lachen war ihm eigentlich nicht zu Mute. Am Abend zuvor hatte er bereits gegen 21 Uhr Stromschwankungen wahrgenommen. Das dies zu einem Stromausfall bis in den nächsten Vormittag führen würde – daran dachte er nicht.

Ungewöhnliches Wetterphänomen an der Küste

Der Grund ist ein ungewöhnliches Phänomen: Durch den heftigen Sturm am Wochenende hat sich Salz der Ostsee auf den Isolatoren, an den die Stromleitungen befestigt sind, abgesetzt. Durch die Feuchtigkeit haben diese Strom geleitet und es kam zu zahlreichen Kurzschlüssen im gesamten Küstenabschnitt.

Besonders turbulent ging es für die Grundschüler der Schule „An der Carbäk“ in Broderstorf zu. Die Ampeln zur Schule fielen aus, der Schulhof blieb dunkel und die Türen des Gebäudes ließen sich durch den Stromausfall nicht öffnen. „Das kam für uns heute früh natürlich überraschend, aber wir haben die Situation gut gemanaged“, sagt Schulleiterin Carola Czichowlas.

Feuerwehr und Polizei helfen Grundschülern

Polizisten bringen die Schüler sicher über die Straße. Quelle: Stefan Tretropp

Einen großen Anteil daran, dass alles glimpflich abgelaufen ist, hat die Freiwillige Feuerwehr aus Broderstorf. „284 Kinder standen heute auf dem Schulhof und es war stockduster“, sagt Sandro Geister. Er ist der Vorsitzende des Schulausschusses und rief die Feuerwehr um Hilfe. Die Feuerwehr leuchtete den Schulhof aus und sicherte den Schulweg ab, da an der B110 die Fußgängerampeln ausgefallen waren. „Für die Kinder wurde es dann ganz lustig, sie hatten was zu gucken und es war aufregend“, sagt Sandro Geister.

Für viele Eltern hieß dies allerdings, dass sie ihre Kinder wieder von der Schule abholen müssen – denn der Unterricht fiel für alle Klassen aus. Außerdem gab es eine Notbetreuung für die Schüler, die dort bleiben mussten. „Es war alles sehr aufregend, aber es gab keine Panik“, sagt die Schulleiterin. Das kann Wehrführer Jan Nienberg bestätigen: „Es hat alles super geklappt. Auch weil viele Lehrer und Lehrerinnen vor Ort waren“, sagt der 42-Jährige. Von der Polizei gab es ebenfalls Unterstützung. „Sodass die Kinder sicher von der Bushaltestelle über die Straße zur Schule kommen“, sagt der Feuerwehrmann. Er lobt die Rücksichtnahme der Autofahrer und Autofahrerinnen: „Die meisten sind sehr vorsichtig und langsam gefahren.“

Telefone blieben still im Amt Carbäk

Auch im Amt Carbäk war es bis zum Vormittag Zappen duster. Die Computer blieben aus, die Telefone still. Um 6.30 Uhr kommen die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Amt. „Die haben sich dann mit Taschenlampen und Kerzen beholfen“, sagt Amtsleiter Torsten Fahning. Etwa 20 arbeiten derzeit in Präsenz, die anderen im Homeoffice. „Wir waren abgeschnitten“, sagt er. Da die Rechner nicht liefen, wurden Arbeiten wie Ablage und Post sortieren erledigt. „Gott sei Dank geht zu unseren Sprechzeiten wieder alles wie gewohnt und ohne Nachwirkungen“, sagt der Amtsleiter.

Broderstorfer Kita-Kinder sitzen im Kalten

Kein Strom und kalte Räume – so begann der Tag heute für die Jüngsten in der Kita „Kinderland“ in Broderstorf. „Anfangs war es schwierig, aber dann haben wir die Situation zu einem Projekt gemacht“, sagt Claudia Jubel, stellvertretende Kita-Leiterin. Fragen wie, könnt ihr euch vorstellen, wie es früher ohne Strom war und wozu benötigen wir alles Strom, beschäftigten somit den Vormittag der Kinder. „Wir haben es uns dann mit Lichterketten und Campinglampen gemütlich gemacht“, sagt die Erzieherin. Etwa 70 Kinder seien am Dienstag in der Einrichtung betreut worden. „Viele Eltern haben aufgrund des Stromausfalls ihren Nachwuchs früher abgeholt“, sagt Claudia Jubel. Die große Sorge der Kinder, ob es denn überhaupt Mittag gebe, konnte jedoch mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet werden. „Das Essen bekommen wir geliefert. Sie hatten zum Glück Strom“, sagt die Pädagogin.

Von Stefanie Adomeit