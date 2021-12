In der Region Rostock hat es am Dienstag gegen Mittag einen großen Stromausfall gegeben. Betroffen waren weite Teile der Innen- und Altstadt, auch auf dem Weihnachtsmarkt gingen viele Lichter aus. Probleme wurden unter anderem auch aus Graal-Müritz und Ribnitz-Damgarten gemeldet. Die Störung hielt für etwa 30 Minuten an.