Die Wohnungsnot bei Studierenden in Rostock ist groß. Jährlich werden etwa 1000 Anträge für ein Wohnheimzimmer abgelehnt. Um dem entgegenzuwirken, werden neue Plätze geschaffen. In der Ulmenstraße in der KTV kann sich der neue Gebäudekomplex mit Mensa und Wohnheim bereits sehen lassen. So sieht es aktuell aus.