Rostock

Luise Eberlein (26) ist Studentin in Rostock und möchte Lehrerin für Französisch und Deutsch werden. Seit drei Semestern finden ihre Seminare und Vorlesungen wegen der Corona-Pandemie nur noch online statt. „Mir tun die Studienanfänger leid“, sagt die gebürtige Dresdnerin. Die Neuankömmlinge haben kaum eine Chance, sich in den Studienbetrieb einzugliedern. Eberlein sei froh, sich nicht mehr neu orientieren zu müssen und in diesen Zeiten ihre Wohngemeinschaft in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu haben.

OZ: Wie waren die ersten Semester in der Distanzlehre?

Eberlein: Ich bin eine der wenigen, die ist es noch ganz okay finden. Durch einen Fachwechsel konnte ich in meinem Zweitfach Deutsch im Lockdown viel aufholen und von zu Hause aus viele Veranstaltungen besuchen. Manchen Professoren machen auch eine asynchrone Lehre, das heißt, sie zeichnen Videos auf oder stellen Skripte bereit. Der Eigenanteil im Studium ist jetzt höher.

Lernt man online genauso gut wie im Hörsaal?

Meine Aufmerksamkeit ist zu Hause tatsächlich ausgeprägter. Ich kann mal aufstehen, mich strecken, mir einen Kaffee kochen. Mir fallen im Hörsaal oft die Augen zu. Ich habe auch das Gefühl, der Lockdown macht fleißiger. Ich habe ja auch weniger Möglichkeiten, Freunde zu treffen. Und ich bin froh, meine WG für Gespräche und Kaffeepausen zu haben. Meine Partyzeit als Studentin habe ich eher schon hinter mir gelassen. Das fehlt mir nicht allzu sehr.

Wie ist es für die Studienanfänger, an einer Universität zu studieren, die nur digital geöffnet ist?

Die Studierenden, die gerade erst angefangen haben, tun mir leid. Sie kennen die Vorzüge des Studentenlebens in Rostock noch nicht. Auch nicht das System, die Formalien, wie alles funktioniert. Sie haben es schwer, Anschluss zu finden. Ihnen fehlt die Erfahrung, viele haben noch kein Konzept vom Studium und werden damit alleingelassen.

Leider werden die Studierenden von vielen Dozenten und Professoren auch nicht immer fair behandelt. Manchmal braucht man wirklich Hilfe, wird aber nicht ernst genommen. Oder die Organisation ist chaotisch. Deshalb würde ich mich für ein Studium nicht unbedingt wieder für die Universität Rostock entscheiden. Der Standort und die Nähe zum Meer sind hingegen traumhaft.

Von Lea-Marie Kenzler