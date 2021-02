Rostock

Plakate in den Fenstern sollen Rostocks Sportfans zum Durchhalten im Lockdown animieren: „Wir unterstützen Euch mit Home Workouts“ ist am „Fitness First“-Studio im Rostocker KTC zu lesen. Doch die Mitglieder des beliebten Clubs müssen auch nach dem Ende des Lockdowns weiter zu Hause trainieren: Denn nach fast 14 Jahren gibt die „Fitness-First“-Kette den Standort Rostock auf. Nach OZ-Informationen sind die Mitarbeiter erst in dieser Woche über die geplante Schließung in Kenntnis gesetzt worden. Die Mitglieder sollen in den nächsten Tagen offiziell davon erfahren.

Natalie Buß vom PR-Team der Studiokette bestätigt entsprechende Gerüchte. „In den kommenden Monaten wird der Fitness First Club in Rostock aufgrund des baldigen Auslaufens des Mietvertrages geschlossen“, sagt sie. Ob die Corona-Krise und der Lockdown zum endgültigen Aus führten oder ob es andere Gründe gibt, dazu schweigt das Unternehmen. „Wir überprüfen kontinuierlich die Standorte unserer Clubs, um unseren Mitgliedern den besten Service mit modernsten Trainingsangeboten zu bieten“, sagt Buß und ergänzt: „Wir wünschen unseren Mitgliedern, dass sie auch in dieser turbulenten Zeit gute Alternativen finden, um ihren gesunden und fitten Lebensstil bestmöglich fortzusetzen.“

„Ein herber Schlag für die City“

Das 1700 Quadratmeter große Studio punktete schon immer mit bester Lage und bietet – aus dem Obergeschoss des Einkaufstempels – einen fantastischen Ausblick beim Trainieren. Mehr als ein Jahrzehnt war es ein beliebter Treffpunkt für fitte Hansestädter und die, die es werden wollen.

Citymanager Peter Magdanz zeigte sich deshalb am Donnerstag überrascht von der Nachricht. „Das ist schon ein herber Schlag für die Innenstadt“, sagt er. Nicht nur, weil das Fitnessstudio viele Menschen in die City lockt. „Nach dem Auspowern beim Sport hat man ja Hunger und Durst und holt sich dann in der Nähe schnell etwas oder erledigt gleich noch die Einkäufe“, nennt Magdanz Folge-Effekte, die künftig fehlen. Schon jetzt sei es – bedingt durch den Lockdown – „ein trauriger Anblick, auf die leere Fläche zu schauen, wo sonst Menschen Sport treiben. Umso schlimmer, dass es das nun noch länger so sein soll.“

Auch für das Center sei die Schließung ein Verlust. „Das ist ja eine riesige Spezialfläche, die sich sicher nicht so einfach wieder belegen lässt“, fürchtet Magdanz. Auch deshalb, weil andere Fitnessstudios gerade selbst durch die Corona-Krise in finanziellen Nöten sind und schon damit zu tun hätten, bestehende Standorte zu halten.

Trainer suchen neue Orte für Kurse

KTC-Center-Manager Klaus Banner wollte sich zur Schließung des Studios und den dadurch entstehenden Auswirkungen auf seine Passage nicht äußern. „Wir sind generell mit unseren Mietern in Gesprächen, um in diesen schwierigen Zeiten partnerschaftlich zu unterstützen“, erklärte er auf Nachfrage. Doch diese Unterstützung kommt für das Fitnessstudio offenbar zu spät.

Auch die Kundenzufriedenheit scheint hoch – die Bewertungen des Studios im Internet sind fast durchweg positiv. Die letzten davon stammen aus dem Herbst des vergangenen Jahres, bevor das „Fitness First“ wie alle anderen Studios lockdownbedingt schließen musste.

Einige der Trainer, die zum Teil auch auf Honorarbasis im „Fitness First“ Unterricht gaben, suchen nun schon nach Alternativen. Um den Rostockern dann, wenn die Pandemie es zulässt, wieder Sport in Gemeinschaft zu ermöglichen. Was aus den Festangestellten wird, müsse nun geklärt werden. Nach OZ-Informationen sind schon in den nächsten Tagen Gespräche zwischen den Mitarbeitern und den Unternehmensanwälten über einen Sozialplan vorgesehen.

