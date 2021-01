In den Gärten und Parks singt und klingt es: Zahlreiche Wintervögel sind in der Natur zu erleben – wenn man genau darauf achtet. Das Bewusstsein für die Umwelt zu wecken und einen Überblick über den Bestand zu bekommen, ist das Ziel der Aktion „Stunde der Wintervögel“, die noch bis Sonntag in MV läuft. Das sind die ersten Ergebnisse.