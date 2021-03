Rostock

Der 20. Januar 2020 – diesen Tag wird Brigitte Groß so schnell nicht mehr vergessen. Damals, so schildert es die Brandenburgerin, waren sie und ihr Ehemann in die Hansestadt gekommen, um ihrem Schwager einen Überraschungsbesuch zum Geburtstag abzustatten. Es sollte ein schöner Familienbesuch mit einem anschließenden Ausflug nach Warnemünde werden. „Ich liebe das Ostseebad doch so sehr“, gesteht die 86-Jährige. Ehe sie sich versah, kam aber alles ganz anders als geplant.

Angekommen am Rostocker Hauptbahnhof hatte es das Paar eilig, die Straßenbahn zu erreichen, die sie zu ihrem Hotel bringen sollte. „Es war schrecklich voll zu dieser Zeit. Uns kamen sehr viele Menschen entgegen“, erinnert sich Groß. Umso glücklicher war sie, dass ein junger Mann anbot sie bis zu ihrer Haltestelle zu begleiten. „Er musste in die gleiche Richtung und wollte uns behilflich sein.“ Gemeinsam gingen sie dann zum Gleis an dem die Straßenbahn halten sollte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dann passierte es in einem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit: Die Rentnerin trat versehentlich auf die Kante des Bahnsteigs und stürzte. „Noch immer ist mir ganz mulmig zumute, wenn ich daran zurückdenke.“ Unsanft landete die Brandenburgerin auf den Schienen – brach sich dabei die Hand. „Ich stand völlig unter Schock und konnte mich kaum rühren.“

Männer helfen ihr auf die Beine

Ehe sie überhaupt realisieren konnte, was soeben passiert war, sprangen ihr zwei junge Männer hinterher und halfen ihr auf eine Bank. „Die beiden retteten mich vor der einfahrenden Bahn“, berichtet Groß mit zittriger Stimme. Kurz darauf sei sie ohnmächtig geworden, erzählt die ältere Dame. Als sie wieder zu sich kam, blickte sie nicht nur in das noch immer vor Schreck erblasste Gesicht ihres Gatten. Auch der junge Mann, der sie zuvor zum Bahnsteig brachte und anschließend vom Gleisbett hob, war noch da und verständigte die Rettungskräfte.

„Mit viel Mitgefühl und Verständnis stand er mir zur Seite und unterstützte ebenfalls meinen Mann in dieser prekären Situation. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Trotz des ganzen Trubels um sie herum ergriff die Rentnerin in einer ruhigen Minute die Chance und fragte ihren Retter nach seinem Namen, welchen er ihr daraufhin ins Ohr flüsterte. „Nur weiß ich leider nicht mehr, was er gesagt hat. Es ging alles so schnell. Ich meine es war sowas wie Andreas“, sagt Groß. Aber sicher ist sie sich nicht. In ihrer Erzählung nennt sie ihn daher liebevoll „Andi“.

„Andi, bitte melden Sie sich“

Auch wenn das Ereignis bereits mehr als ein Jahr zurückliegt, möchte Groß sich noch einmal persönlich bei ihrem Schutzengel bedanken. Trotz mehrmaliger Bemühungen im vergangenen Jahr war ihr das bislang nicht gelungen. „Er hat mir aus einer wirklich schrecklichen Zeit herausgeholfen und sich rührend um mich gekümmert. Es liegt mir sehr viel daran ihn wiederzufinden“, sagt sie. „Ich bin noch immer tief beeindruckt und gerührt, wenn meine Erinnerungen an dieses Ereignis erwachen. Andi, bitte melden Sie sich bei der Redaktion.“ (E-Mail-Adresse: rostock@ostsee-zeitung.de)

Von Susanne Gidzinski