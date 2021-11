Rostock

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie werden die Besuche am Klinikum Südstadt in Rostock ab Mittwoch (1. Dezember) erneut stark eingeschränkt. Darüber informierte die Klinikleitung. Die Maßnahmen dienen dem Schutz der Patienten und Mitarbeiter.

Es wird jedoch auch künftig Ausnahmen geben. So sind weiterhin, wenn auch zeitlich und auf eine Person eingeschränkt, Besuche auf der Frühchenstation (Neonatologie) und der Entbindungsstation sowie auf der Palliativstation in Absprache mit der Stationsleitung und im Hospiz möglich. Dafür muss ein 2G-plus-Status vorgelegt werden. Zutritt gibt es in Ausnahmefällen also nur für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Schnelltest. Lediglich für das Hospiz gilt noch der 3G-Status sowie eine Besuchsmöglichkeit für zwei festgelegte Personen.

Im Haupteingangsbereich des Klinikums befindet sich die Registrierung für Besucher mit Ausnahmeberechtigung und auf dem Gelände des Klinikums eine neue Teststation. Termine können auf der Internetseite www.buergertest-rostock.de reserviert werden.

Nähere Informationen zu Besuchen mit Ausnahmegenehmigung und alle weiteren aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie sind auf der Homepage des Klinikums einsehbar: www.kliniksued-rostock.de.

Von oz