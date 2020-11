Südstadt-Klinik in Rostock baut für 50 Millionen um: Was sich für Patienten ändert

Rostock

Die größte kommunale Klinik des Landes rüstet auf – doch mit Corona hat das ausnahmsweise nichts zu tun: Das Rostocker Südstadt-Krankenhaus will in den kommenden fünf Jahren fast 50 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung stecken. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Vorbereitungen starten. Einziger Wermutstropfen: Zu dem geplanten Eltern-Kind-Zentrum, einem neuen Kinderkrankenhaus für die Region, gibt es noch immer keine Entscheidung.

Gespräche erst im Dezember

Das Eltern-Kind-Zentrum gilt als eines der wichtigsten Projekte von Steffen Vollrath, dem Direktor der Südstadt-Klinik, und auch dem Vorstandschef der Uni-Klinik, Christian Schmidt. Seit nunmehr fünf Jahren arbeiten beide Häuser gemeinsam an Plänen für eine neue hoch spezialisierte Kinderklinik. Sie soll die modernste in ganz Deutschland werden. Doch um das Projekt, das Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bereits zu ihren Zeiten als Sozialministerin angeschoben hatte, gibt es vor allem aufseiten der Uni immer noch Diskussionen. Zuletzt hatte die Uni sogar damit gedroht, mit einer neuen Geburtenstation der Südstadt-Klinik Konkurrenz machen zu wollen.

Südstadt-Chef Vollrath sagt nun: „Ich habe seit Monaten zu diesem Thema nichts mehr gehört.“ Die kommunale Klinik warte auf Signale aus der Universitätsmedizin und aus der Landesregierung. „Wir sehen weiterhin die Notwendigkeit, eine neue Kinderklinik für die gesamte Region zu bauen.“ Uni-Vorstandsvorsitzender Schmidt kündigt indes an, dass es im Dezember neue Gespräche geben soll. „Ich stehe weiter zu dem Projekt. Wir wollen mit kleinen Schritten starten, die Ausbildung junger Kindermediziner intensivieren.“

Neues Ärztehaus, höheres Parkhaus

Bei vielen anderen Projekten will Vollrath aber nicht mehr warten: Im ersten Halbjahr 2021 soll der Bau eines neuen Hybrid-Operationstraktes beginnen. Dafür entsteht ein kompletter Anbau am Südstadt-Klinikum. Kosten: rund zehn Millionen Euro. In dem neuen OP-Trakt sollen vor allem kranke Herzen behandelt werden. In zwei Herzkatheter-Laboren sollen Ärzte Stents, Herzschrittmacher oder auch Defibrillatoren einsetzen. Rund 5000 Patienten mit Herzproblemen behandelt die Südstadt-Klinik bereits pro Jahr. Tendenz stark steigend. „Wir brauchen den neuen OP-Trakt, um auch bei Notfällen schneller handeln zu können“, sagt Vollrath.

Fast zeitgleich soll das Parkhaus aufgestockt werden – um zwei Halbgeschosse, für 1,4 Millionen Euro. Das Klinikum braucht dringend 100 weitere Parkplätze für Besucher und Patienten. Denn: Ein privater Investor soll ein neues Ärztehaus auf dem Gelände bauen, für Facharzt-Praxen. „Bis 2026 soll das stehen“, so Klinik-Direktor Vollrath.

Das Klinik-Parkhaus wächst 2021 in die Höhe: Die Südstadt braucht 100 weitere Parkplätze. Quelle: Martin Börner

Neue Notaufnahme kommt bis 2023

Eines der teuersten Projekte ist bereits durchfinanziert: Ebenfalls 2021 startet der Bau der neuen, größeren Notaufnahme. Alle zehn Minuten wird – rein rechnerisch – ein Notfall in die Südstadt-Klinik eingeliefert. Mehr als 50 000 Patienten sind es im Jahr. Auch diese Zahlen steigen – unter anderem, weil die Rostocker immer älter werden. „Unsere bisherigen Kapazitäten reichen dafür nicht mehr aus. Uns fehlen Behandlungsräume und Raum für Patienten“, so Vollrath.

Neue Schockräume wird es geben, eine komplett neue Station für Notfälle und einen eigenen Computertomografen, um Notfälle schnell untersuchen zu können. Zwei Räume werden auch von außen erreichbar sein: „Wir stellen uns darauf ein, dass wir in Zukunft häufig auch Notfall-Patienten behandeln müssen, die an Infektionskrankheiten leiden. Die wollen wir mit so wenig Kontakten wie möglich behandeln können“, sagt Vollrath. Der Plan stammt übrigens noch aus den Vor-Corona-Zeiten.

Neues Bettenhaus soll 2026 stehen

Zeitgleich mit der Notaufnahme erhält die Klinik eine neue Küche. Kosten insgesamt: 15 Millionen Euro. „Acht Millionen Euro erhalten wir dafür vom Land“, so der Direktor. Noch teurer wird nur das neue Bettenhaus mit drei komplett neuen Stationen, Isolationsschleusen und insgesamt 100 Betten. Baustart: 2024, Einweihung: 2026. „ Schwerin hat bereits Unterstützung zugesagt. Wir wollen 30 Millionen Euro dafür verbauen.“ Die alten Stationen und Patientenzimmer seien einfach nicht mehr zeitgemäß.

Weniger Geld für die Stadtkasse

Für all die Investitionen in die Gesundheit der Rostocker muss die Stadtkasse aber verzichten: Statt 2,5 Millionen Euro, die bisher jährlich an Gewinnen aus der Klinik ans Rathaus flossen, soll der Finanzsenator nur noch zwei Millionen Euro bekommen. „Und wir erhalten jährlich eine halbe Million Euro zurück – als Investitionskosten-Zuschuss“, erklärt Vollrath den Plan für die Zukunft.

Von Andreas Meyer