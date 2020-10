Südstadtklinik Rostock: So soll das neue Ärztehaus aussehen

Rostock

Das Modell aus Pappe sieht futuristisch aus, erinnert an die Fernbedienung einer berühmten Spielekonsole. Doch in dem viergeschossigen Gebäude, das in den nächsten drei Jahren auf dem Gelände der Südstadtklinik entstehen soll, wird künftig Medizinkompetenz gebündelt.

Die Rostocker Unternehmer Gunar Liebau und Andreas Markschies planen seit Jahren an dem Ärztehaus, das auf 4000 Quadratmetern Nutzfläche viel Komfort und kurze Wege für Patienten und Mediziner bieten soll. Dafür investieren beide mit zwei weiteren Geschäftspartnern einen „ordentlichen zweistelligen Millionenbetrag“, wie Liebau sagt.

Erste Nutzer stehen bereits fest

Der Entwurf stammt von Architekt Tilo Ries – und obwohl es das Gebäude bisher nur am Reißbrett gibt, haben bereits zahlreiche potenzielle Nutzer Interesse angemeldet. Unter anderem die Investoren selber – Gunar Liebau wird mit einem Sanitätshaus einziehen, Markschies, der Geschäftsführer der Medizintechnik Rostock GmbH ist, plant ebenfalls eigene Büro- und Lagerräume.

So soll das neue Ärztehaus auf dem Klinikgelände aussehen. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein viergeschossiger Bau. Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Für das Ärztehaus werden wir noch einen Kooperationsvertrag mit dem Klinikum abschließen“, so Liebau. In diesem sei unter anderem festgelegt, dass mindestens die Hälfte der Fläche für Mediziner zur Verfügung stehen soll und ein Verkauf – beispielsweise an Klinik-Gruppen – zumindest erschwert wird. „Aber das ist für uns auch kein Spekulationsobjekt. Wir sind in Rostock nicht nur wirtschaftlich, sondern auch familiär verwurzelt. Ziel ist es, ein langfristig gut funktionierendes Ärztehaus zu etablieren“, so Liebau.

Kommt eine Kita aufs Klinikgelände?

Welche Fachrichtungen darin vertreten sein werden, wollen die Investoren noch nicht verraten. Der Kooperationsvertrag mit dem Klinikum Südstadt räumt allerdings Ärzten, die bereits auf dem Gelände sitzen, ein Vorrecht ein.

„Sieben der bei uns niedergelassenen Ärzte haben schon fest ihr Interesse signalisiert – damit wären bereits etwa 1000 Quadratmeter belegt“, so Klinik-Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. Ihm schafft der Auszug der Praxen aus dem Gebäude in der Robert-Koch-Straße Platz für eigene Vorhaben – Gerüchten zufolge wird über eine Kindertagesstätte für Klinik-Mitarbeiter nachgedacht.

Parkhaus wird um 100 Plätze aufgestockt

Das künftige Ärztehaus soll auf dem früheren Mitarbeiterparkplatz entstehen – direkt neben dem neuen Parkhaus an der Ecke Südring/ Robert-Koch-Straße. „Wir planen eine direkte und fußläufige Verbindung zu den Straßenbahnhaltestellen“, blickt Markschies voraus. Doch auch an Patienten, die mit dem Auto kommen, wird gedacht. „Wir vergrößern das vorhandene Parkhaus um zwei Halbetagen und schaffen so etwa 100 neue Stellflächen, die für Mitarbeiter und Nutzer des Ärztehauses gedacht sind“, nennt Vollrath eine Maßnahme, welche die Klinik selbst umsetzen wird.

Zuerst hatten die Investoren auch an eine Tiefgarage unter dem Ärztehaus gedacht. „Aber für 100 bis 120 Stellflächen wären Zusatzkosten von rund vier Millionen Euro aufgelaufen“, nennt Markschies das Kriterium, das zum Ausschluss dieser Pläne geführt hatte.

Pachtvertrag soll noch in diesem Jahr unterschrieben werden

Während in den oberen drei Etagen des künftigen Ärztehauses vor allem Praxen geplant sind, die auch barrierefrei mit zwei Fahrstühlen erreicht werden können, sind im Erdgeschoss auch Ladenflächen vorgesehen. „Wir denken da an eine Apotheke, aber vielleicht auch an einen Backshop“, so Markschies. Auch für die künftigen Gewerbeeinheiten stünden bereits Interessenten parat.

„Vorteil der frühen Planungsphase ist, dass die künftigen Nutzer dann auch ihre Vorstellungen äußern können“, ergänzt Liebau. Er selbst denke darüber nach, in seinem Sanitätshaus einen Schwerpunkt auf Kinderorthopädie zu legen. Durch die Nähe zur Frauenklinik sei aber natürlich auch der Bereich der onkologischen Brustprothesen ein wichtiges Thema.

Gunar Liebau hat eine ganz besondere Beziehung zum Standort des Klinikums Südstadt. „Hier fing für mich 1992 alles an“, nennt der Unternehmer einen der Gründe, die ihn dazu bewegt hätten, am Standort zu investieren. Denn für die Investoren gibt es nicht nur durch den Kooperationsvertrag Auflagen – auch das Grundstück können sie nur pachten, statt es zu kaufen. „Der entsprechende Vertrag mit der Stadt ist in Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden“, so Andreas Markschies.

Von Claudia Labude-Gericke