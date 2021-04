Südstadtklinik Rostock fordert Reform der Kinder- und Jugendmedizin

Rostock

Der Chefarzt der Neugeborenenmedizin am Rostocker Südstadtklinikum, Dirk Olbertz, hat eine umfassende Reform der Kinder- und Jugendmedizin gefordert. Wegen der langjährigen Unterfinanzierung steuere dieser Zweig der medizinischen Versorgung auf eine dramatische Situation zu. Hintergrund für die Fehlentwicklung sei die Einführung von Fallpauschalen im Jahr 2004, bei der Erwachsene und vielfach Kinder gleichgesetzt werden, sagte Olbertz. Die Behandlung von Kindern sei jedoch weitaus aufwendiger, als es die Vergütung nach dem pauschalierten Einheitssystem abbilde. Dies führe zu einer deutlich verschlechterten Versorgung chronisch kranker Kinder und einem weiteren Sterben von Kinderkliniken.

Südstadtklinik ist das größte Perinatalzentrum des Landes

Neben der hohen Personaldichte und speziellen Qualifikation in der Intensivpflege von Kindern seien auch die medizintechnische Ausstattung und die teils sehr langen Liegezeiten der Frühchen echte Kostentreiber, sagte Olbertz. Es herrsche großer Handlungsbedarf, damit die Kliniken auch künftig den wichtigsten Behandlungszielen, die Verhinderung von Frühgeburten und die optimale Versorgung der Frühchen, nachkommen können.

In der Südstadtklinik ist das größte Perinatalzentrum des Landes beheimatet. 2020 wurden dort 313 Mädchen und Jungen vor dem errechneten Geburtstermin geboren. Darunter waren 48 Frühchen unter einem Geburtsgewicht von 1250 Gramm und 21 unter 1000 Gramm. Die Klinik für Neonatologie habe aktuell 14 Intensiveinheiten und elf Nachsorgeplätze sowie zwei Schlaflaborplätze.

Reduzierung der Zahl der Entbindungsstationen in MV empfohlen

In einem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten für den Landtag war die weitere Reduzierung der Zahl der Entbindungsstationen an den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern empfohlen worden. Die Experten des Institute for Health Care Business aus Essen (NRW) erklärten darin, dass viele der Geburtsstationen bereits heute kritische Größen aufwiesen.

Von RND/dpa