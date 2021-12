Rostock

Seit Mittwoch, 1. Dezember, ist Dr. Tilman Pickartz (48) neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV am Klinikum Südstadt Rostock. Der gebürtige Berliner war zuletzt Leitender Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin A an der Universitätsmedizin Greifswald.

Nun tritt er in die Fußstapfen des langjährigen Chefarztes und früheren Ärztlichen Direktors des Südstadtklinikums, Prof. Dr. Hans-Christof Schober, der in den Ruhestand geht.

„Bereicherung für das Südstadtklinikum“

„Mit Dr. Tilman Pickartz konnten wir einen anerkannten und erfahrenen Internisten und Gastroenterologen für unser Haus gewinnen“, betonte der Ärztliche Direktor Prof. Jan P. Roesner.

„Seinem Fachgebiet kommt angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Das betrifft vor allem Fettleber- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie beispielsweise Adipositas. Des Weiteren ist Dr. Tilman Pickartz ein ausgewiesener Spezialist für entzündliche Darmerkrankungen“, so Roesner. Seine Expertise sei eine Bereicherung für das Südstadtklinikum.

„Ich freue mich sehr, in einem gut funktionierenden Klinikum mitarbeiten zu können und eine gut funktionierende Klinik zu übernehmen“, so der neue Chefarzt.

„Ganz besonders freue ich mich auch auf eine enge Zusammenarbeit mit starken Partnern anderer Fachrichtungen, wie zum Beispiel der Viszeralchirurgie, der Radiologie und der Intensivmedizin, um nur einige zu nennen“, sagt Pickartz.

In der Klinik für Innere Medizin IV, zu der auch die Zentrale Notaufnahme und die Endoskopie gehören, werden hauptsächlich Erkrankungen der Verdauungsorgane und des Stoffwechsels behandelt.

Von OZ