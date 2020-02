Supermarktkette vor Verkauf: Was wird aus dem Real-Markt in Sievershagen?

Sievershagen

Es ist ein ganz normaler Einkaufsalltag im größten Einkaufszentrum des Landes, im Ostseepark Sievershagen. Auf 60 000 Quadratmetern können die Kunden bummeln und shoppen, 70 Geschäfte laden ein. Darunter auch der Supermarkt Real, einer von bundesweit 277 Filialen der Kette. Die soll nun verkauft werden.

Die Muttergesellschaft Metro habe sich eigenen Angaben zufolge mit dem Konsortium um den Immobilieninvestor X-Bricks über den Verkauf geeinigt. Am Freitag, bei der Metro-Hauptversammlung, könnte das Ergebnis vermeldet werden.

Märkte könnten von Edeka oder Kaufland übernommen werden

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es acht Real-Märkte mit rund 1000 Beschäftigten. Die dürften sich angesichts der Verkaufspläne sorgen. Auch wenn nur 30 Filialen richtig geschlossen werden sollen und der Großteil der Märkte von den Konkurrenten Edeka und Kaufland übernommen würde, bleibt die Unsicherheit für die Mitarbeiter.

50 Märkte sollen in den nächsten zwei Jahren unter dem alten Namen weitergeführt werden. Ob Sievershagen dazugehört, ist unklar. Die Mitarbeiter zucken die Schultern, sie haben keinerlei Informationen. Das Geschäft im Supermarkt läuft normal weiter.

„Wegfall des Marktes wäre bedauerlich“

Center-Manager Jens Fischer befindet sich im Urlaub. Bürgermeister Holger Kutschke weiß nichts von einer möglichen Schließung des Real-Marktes. „Das will auch nichts heißen, denn der Konzern muss dem Bürgermeister ja keine Rechenschaft ablegen“, sagt Kutschke. Doch der Wegfall des Real-Marktes mit seinem vielfältigen Angebot weit über den Lebensmittelbereich hinaus wäre sehr bedauerlich.

Der Ostseepark wurde 1994 am westlichen Stadtrand von Rostock als größtes Einkaufszentrum in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Diesen Titel trägt es auch heute noch. Zunächst mit 35 Mieteinheiten gestartet, sind hier inzwischen 70 Fachgeschäfte zu finden. Seit seiner Eröffnung wurde das Center mehrfach erweitert auf inzwischen 60 000 Quadratmeter Fläche. Erst im Dezember 2019 hatte sich der Hansa-Fanshop im Komplex eingemietet.

Aktuell arbeiten rund 700 Menschen im Einkaufszentrum. Rund 4,5 Millionen Besucher kommen jährlich zum Shoppen in den Ostseepark, der 2015 vom Eigentümer Metro-Gruppe an den Immobilienkonzern Corpus Sireo mit Sitz in Köln verkauft wurde.

Lesen Sie auch:

Von Doris Deutsch