Galaktisch gut: Das ist die neue Show bei Holiday on Ice in Rostock

Rostock

„Holiday on Ice“ bleibt auch in diesem Jahr olympisch: Waren es 2018 mit Aljona Savchenko und Bruno Massot die Gaststars, die vorher Gold geholten hatten, hat sich diesmal ein Olympiasieger die Show ausgedacht. Robin Cousins holte 1980 als Einzelläufer den Titel. „Seitdem bin ich Teil der Holiday-on-Ice-Familie“, sagt Cousins, der erst Darsteller war und nun als Kreativdirektor „ Supernova“ verantwortet.

Sechs Wochen vor Beginn der Tour wurden in Rostock am Dienstag Teile der neuen Show gezeigt – und das als Deutschlandpremiere. Einige der Eisläufer hatten die Choreographie nur wenige Stunden zuvor erstmals gesehen und schafften es dennoch, Sprünge, Hebefiguren und Pirouetten fehlerfrei darzubieten. „Uns geht es darum, Emotionen zu erzeugen. Die Zuschauer sollen beim nach Hause gehen euphorisch sein und überzeugt davon, dass es das Geld wert war“, so Cousins.

Erst unter Wasser – jetzt bei den Sternen

Der 62-jährige Brite war bereits der kreative Kopf hinter der Show „ Atlantis“, die vor zwei Jahren erfolgreich lief. „Damals waren wir unter Wasser – jetzt geht es hinauf zu den Sternen“, kündigt er an. Die Geschichte von „ Supernova“ beginnt bei einem Winterfestival.

Ein aufziehender Sturm entführt ein liebendes Paar, das kurz vor der Hochzeit steht, in eine andere Galaxie, wo es auf Mitglieder verschiedenster Völker trifft. „Das Gute ist: Bei der Recherche zur Show habe ich festgestellt, dass auch Bewohner anderer Planeten eislaufen können“, sagt Cousins schmunzelnd.

Er freut sich, dass rund 70 Prozent der Künstler zur Stamm-Crew gehören, mit der er schon bei „ Atlantis“ zusammengearbeitet hat. Fans von „Holiday on Ice“ können sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Wesley Campbell freuen.

Liebende in der Show und im wahren Leben

Die Liebenden im Stück werden von tatsächlichen Pärchen gespielt: „Sowohl Aleksandra und Ivan Bich als auch Mariyah und Peter Gerber haben erst in diesem Jahr geheiratet“, verrät Cousins Details aus der großen Eislauf-Familie. „Mittlerweile haben wir schon Künstler, deren Eltern oder Großeltern früher auch schon dabei waren“, spielt Cousins darauf an, dass „Holiday on Ice“ bereits seit 76 Jahren existiert und mit mehr als 330 Millionen Besuchern die meistbesuchte Eisshow der Welt ist.

Holiday on Ice: Zahlen, Daten, Fakten … mehr als 76 aufeinander folgende Jahre reisendes Eis-Entertainment (1943 erste Show in Toledo, Ohio) … über 330 Millionen Zuschauer … 105 verschiedene Eisshows wurden produziert … mehr als 55 000 Vorstellungen … Gastspiele in 630 Städten in über 80 Ländern auf allen 5 Kontinenten … insgesamt mehr als 6500 Eiskunstläufer … eine Vielzahl an Olympischen Medaillengewinnern und Weltmeistern … über 30 000 verschiedene Kostüme … 5 Weltrekorde (alle anerkannt von Guinness World Records): „Die meist gesehene Show aller Zeiten“, „Die längste Kick-Line der Welt“, „Die beliebteste Live-Entertainment-Produktion der Welt“, „Das längste rotierende und menschliche Rad auf Eis” mit 65 Eiskunstläufern, „Die meistgesehene Eisshow der Welt“ mit 320 Millionen Zuschauern

Rund neun Monate hätten Recherche und Vorbereitung für die neue Show gedauert. Neben der Musikauswahl legt Cousins auch Wert auf die Kostüme, für die neuerdings Stefano Canulli verantwortlich ist. Der internationale Star-Designer hat bereits Kostüme für große Shows im Friedrichstadtpalast entworfen und stellte sich nun der Herausforderung, spektakuläre Outfits zu kreieren, die toll aussehen, in denen sich die Eisläufer aber auch gut bewegen können.

Vergnügen statt Wettbewerb für die Sportler

Bis zur diesjährigen Showpremiere, die am 27. November in Grefrath stattfindet, zieht sich die „Holiday on Ice“ Crew noch ins Trainingslager ins belgische Antwerpen zurück. Dort perfektionieren sie die Choreographien und Stunts, um am Ende nicht nur auf dem Eis zu laufen, sondern auch darüber zu fliegen.

„Supernova“ – hier gibt es Karten Die neue „Holiday on Ice“-Show wird Anfang Dezember in der Rostocker Stadthalle, Südring 90, gezeigt. Premiere ist am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr. Weitere Termine: 6. Dezember, 16.30 und 20 Uhr; 7. Dezember, 14.30 und 18 Uhr; 8. Dezember: 13 und 16.30 Uhr. Stargast ist in diesem Jahr Sängerin Sarah Lombardi, die 2018 die Sat1-Show „Dancing on Ice“ gewonnen hat. Sie ist allerdings aus terminlichen Gründen in Rostock nicht live zu erleben. Karten für die Show gibt es im Service-Center der OSTSEE-ZEITUNG, Richard-Wagner-Straße 1a in Rostock, Montag – Freitag, 10 bis 18 Uhr, Telefon 0381/38 30 30 17, Internet: tickets.ostsee-zeitung.de

Kreativdirektor Robin Cousins, der beide Seiten des Spektakels kennt, weiß, was seine Darsteller zur Teilnahme motiviert: „Es sind alles Sportler, die sich hier erstmals ohne Wettbewerbsgedanken treffen – es geht nur ums Vergnügen“, sagt Cousins.Genau diese Freude soll sich auch auf die Zuschauer in Rostock übertragen. An vier Tagen Anfang Dezember wird „ Supernova“ insgesamt sieben Mal in der Stadthalle gezeigt. „Die Show hat bei uns viele treue Fans. Wir haben schon während der Aufführungen 2018 rund 1000 Karten für dieses Jahr verkauft“, sagt Petra Burmeister. Die Stadthallen-Chefin freut sich über den gut laufenden Vorverkauf. „Im letzten Jahr waren wir insgesamt knapp an der 20 000 Besucher-Marke. Diesmal werden wir diesen Rekord knacken“, so Burmeister.

Von Claudia Labude-Gericke