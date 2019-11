Superstar macht Sabbatical: Rostocker Rapper Marteria nimmt sich ein Jahr Auszeit

Rostock

Die vergangenen Jahre hat der Rostocker Rapper Marteria alias Marten Laciny alias Marsimoto im Vollgasmodus verbracht. 2018 sind gleich zwei Alben von ihm erschienen. Unter seinem Alien-Alter-Ego Marsimoto die Scheibe „Verde“. Und mit seinem Rapper-Kumpel Casper „1982“. Zehn Alben in zwölf Jahren.

Dazu meistert der 36-jährige Rostocker, der in Warnemünde und Berlin lebt, Live-Auftritte, Konzerte, Empfänge, Autogrammstunden, Benefiz-Fußballspiele, Events gegen Rechts, TV-Auftritte, Radio-Promotions, Interviews, Stadtteilfeste – gefühlt im Monatstakt.

Durchbruch 2007 – seitdem zwölf Alben

Nun ist aber erst mal Schluss: Marteria gab bei einem Live-Auftritt in Rostock eher beiläufig bekannt, dass er sich 2020 ein Sabbatical gönnt. Sein Management bestätigt das jetzt: Interviews und alle anderen öffentlichen Auftritte lehne der Künstler vorerst ab. Sonst würden nur weitere Begehrlichkeiten geweckt, hieß es. Wie man das nenne, was Marten Laciny 2020 vorhabe, ließ das Management offen. Zumindest aber wolle sich der Künstler für 2020 eine Auszeit von der Öffentlichkeit gönnen.

Kein Wunder. Die vergangenen Jahre hatten es in sich. 2006 veröffentlichte Laciny als Marsimoto das Album „Halloziehnation“. Seitdem folgten als Marteria die Scheiben „Base Ventura“, „Zum Glück in die Zukunft“ – die Teile I und II –, die seine Liebe zum Film symbolisieren und 2017 das Knaller-Album „Roswell“, mit dem sich der Rostocker endgültig im deutschen Rapper-Olymp festsetzte. Dazwischen die Alben „Zu zweit allein“, „Grüner Samt“ und „Ring der Nibelungen“ unter dem Pseudonym Marsimoto im grünen Raumanzug. Den nationalen Durchbruch des rappenden Tausendsassas kann man auf 2007 datieren.

Damals begleitete er Jan Delay auf dessen Deutschlandtournee und unterschrieb einen Vertrag beim Label Four Music. Marteria vertrat sein Bundesland MV 2009 beim Bundesvision Song Contest mit „Zum König geboren“ und landet auf Platz zwölf. 2014 trat er erneut an und eroberte mit dem gerappten Heimatlied „Mein Rostock“ voller Liebe, Nostalgie und lokalkoloriertem Hanse-Charme Platz vier.

Aliens? Es ist unmöglich, dass wir in so einem Universum allein sind

Seitdem heißt es: Marteria hier, Marteria dort. Er rockt mit Jan Delay, Max Herre und Klaus Doldinger die Echo-Verleihung 2011 mit „Niemand. Was wir nicht tun“. Er lockt 20 000 Fans zu seinem ersten Open-Air in seine Heimatstadt Rostock in den Iga-Park. Er tritt gegen Rechts in Anklam, Jamel oder Chemnitz auf. Er arbeitet an der deutschen Version der Reunion des Band-Aid „Do They Know It’s Christmas“ zur Bekämpfung des Ebola-Virus in Westafrika und schreibt den Song mit Campino und Thees Uhlmann. Er bringt fast jährlich ein Album heraus, 2018 mit einer Solo-Platte und einer weiteren im Duett mit dem Rapper-Kumpel Casper („1982“) gleich zwei.

Im Rap-Gewand verpackte Heimatliebe

Sein Album „Roswell“, das auf den sagenumwobenen Ort in New Mexico ( USA) hinweist, wo 1947 ein Ufo abgestürzt sein soll, startet 2017 national durch. Der OZ sagte Marteria damals im Interview über seinen Glauben an Aliens: „Es ist engstirnig, in einem so riesigen Universum zu glauben, dass man allein ist. Das ist unmöglich.“

Marteria vereint Humor, Phantasie, Moderne, Tradition, Widerspruch, Wandelbarkeit. Der Mann war mal Fußballprofi, hat als Model in New York gelebt, in Berlin die Schauspielschule besucht und sich dann doch fürs Rappen entschieden. Sein Song „Mein Rostock“ für den Bundesvision Song Contest ist nichts anderes als im modernen Rap-Gewand verpackte Heimatliebe.

Party im Ostseestadion mit Musik-Kumpels und 32 000 Fans

Er jettet um die Welt, engagiert sich für Menschen in Afrika, inszeniert sich mit dem Starfotografen Paul Ripke auf seiner „Weltreise mit Marteria“ und erfüllt sich den Kindheitstraum, einmal im Ostseestadion – seinem Wohnzimmer – aufzutreten. 2018 feiert der ehemalige Hansa-Kicker dort eine riesige Musikparty mit 32 000 Fans und seinen Musik-Kumpels Casper, Feine Sahne Fischfilet oder Teutilla, dem Frontmann der Beatsteaks. Marteria tritt spontan beim Hansa-Training gegen den Ball, lässt sich von Ex-Hansa-Star „Paule“ Beinlich zu einem Benefiz-Spiel Paules Team gegen Marterias Team überreden, um Hansas mal wieder klamme Kassen zu retten.

Kinderlieder, Backfischträume, harte Raps, Auftritt mit der Mama

Der Mann kann Kinderlieder („Bengalische Tiger, Kids“), musikalische Backfischträume („Lila Wolken“) und richtig harten, abgefuckten Rap-Stoff („Aliens“). Der räumt Preise ab (Musikautorenpreis 2016, Hiphop-Awards 2012 und 2014). Der jettet um die Welt und bleibt seiner Heimat und seiner Mama, die ihn allein großzog, verbunden. Im Sommer diesen Jahres trat Marteria spontan mit seiner Mutter beim Stadtteilfest in Groß Klein in Rostock auf, wo er aufgewachsen ist. Kleines Publikum, ganz großer Auftritt, noch größere Emotionen.

Wenn dieser Künstler sich nun für ein Jahr eine Auszeit gönnt, kann man gespannt sein, was dabei herauskommt. Bei Marten Laciny ist von einer neuen Platte über eine neue Figur bis zum völligen Berufswechsel alles drin. Wie sagt man an der Küste: Junge, komm bald wieder!

Von Michael Meyer