Sie sind klein, exotisch und in aller Munde: Sushi-Röllchen. Ob Maki, Nigiri oder California Roll, mit Thunfisch oder Avocado-Füllung – die Reis-Happen haben viele Fans. Und diese wiederum haben den Food-Import aus Japan offenbar längst noch nicht satt. Die Zahl der Sushi-Restaurants in Deutschland steigt.

In Rostock kann man die auf Sushi spezialisierten Lokale und Lieferdienste noch an einer Hand abzählen. Ein vielversprechendes Pflaster, findet Oliver Dolch (25). Der Magdeburger will im Hansaviertel ein „Sushideluxe“-Restaurant eröffnen. Filialen der Marke gibt es bislang nur in Mitteldeutschland, sie gehören zum Franchise-Unternehmen „Sushifreunde“. Dieses hat in Rostock-Lütten Klein schon einen Laden. „Sushideluxe“ ist das zweite Konzept der Kette und sowas wie die Luxusversion: XL-Speisekarte mit japanischen Köstlichkeiten, ein modernes Lokal und mehr Nachhaltigkeit sollen Kunden überzeugen. „Spätestens im April wollen wir starten“, sagt Dolch.

Vom Hansa-Fan-Treff zum Burger-Laden

Für die Neueröffnung hat er einen Ort gewählt, der seit 1920 Rostocker Gastro-Geschichte schreibt: das Haus Ecke Schillingallee/Strempelstraße. In den Anfangsjahren hieß es „Klause des Westens“. Zu DDR-Zeiten wurde daraus die „Konsum Klause“. Kurz vor der Wende erhielt das Restaurant seinen ursprünglichen Namen zurück. 2007 wurde das traditionsreiche Lokal renoviert und als „Hanse-Klause“ wiedereröffnet. Hier stimmten sich Fußballfans bei gutbürgerlicher Küche und Bier auf die Heimspiele des FC Hansa Rostock ein, stießen auf Siege an und spülten ihren Frust bei Niederlagen hinunter. Genug Gewinn eingebracht hat das nicht, 2014 ließ das damalige Betreiberpaar das Lokal versteigern.

In den Folgejahren gab’s in der einstigen Eckkneipe nord- und südindische Küche. Bis Herbst 2021 wurden nach Curry und Co., Burger, Pizza und Pasta angeboten. Die Werbeschilder hängen noch immer am Haus. Der Umbau zum Sushi-Lokal läuft – drinnen wie draußen. Oliver Dolch schwebt ein Restaurant vor, das zur alternativen Szene in der Nachbarschaft passt, wie er sagt. Freundliche Terrasse mit Lichterketten, ein moderner Gastraum mit Sitzgelegenheiten, Theke und Self-Service-Terminal, wie man ihn von namhaften Fast-Food-Ketten kennt, sind geplant.

Umweltfreundlicher Lieferdienst geplant

Der Fokus von „Sushideluxe“ liegt auf dem Liefergeschäft. Und das soll umweltfreundlich sein. „Wir wollen uns durch Nachhaltigkeit von der Konkurrenz absetzen“, betont Dolch. Bestellungen werden mit E-Rollern und -Rädern ausgefahren und vorrangig in Pappe und recycelbarem Plastik verpackt. Daran, dass Rostock einen weiteren Lieferdienst braucht, hat der Gastronom keinen Zweifel. In seiner Heimat Magdeburg sei das Angebot wesentlich größer, auch und gerade in Sachen Sushi. „Ich glaube, viele Leute in Rostock haben noch nie Sushi gegessen“, sagt Dolch. Er will die Hanseaten auf den Geschmack bringen.

Damit möglichst viele anbeißen, bietet „Sushideluxe“ eine breit gefächerte Speisekarte. Ob knusprig gebacken im Tempura-Teig, im Sesam- oder Röstzwiebelmantel, als Reisschiffchen mit Fisch-Topping oder klassisch im Noriblatt – die Auswahl ist groß. Neben Varianten mit Thunfisch und Lachs sind 12 vegetarische und 20 vegane Gerichte zu haben. Die Karte hat auch jenen was zu bieten, die den Geschmack von Seetang nicht mögen. „Viele unserer Rollen stellen wir ganz ohne Noriblätter her. Sehr lecker“, schwärmt Oliver Dolch. Wer partout kein Sushi will, aber japanisch essen möchte, kann zwischen Misosuppe, Algensalat, Teigtaschen, Sommerrollen oder den süßen Reiskuchen namens Mochis wählen.

Vom Maschinebau-Studenten zum Sushikoch

Davon, dass Sushi mehr als ein Trendprodukt ist, ist Oliver Dolch überzeugt. „Sushi zu essen ist ein Event. Man setzt sich mit Freunden zusammen, genießt es, teilt Bilder davon auf Instagram.“ Damit die Reisrollen gleichermaßen Augen- und Gaumenschmaus sind, braucht es viel Fingerspitzengefühl. „Meine ersten sechs Rollen waren eine absolute Katastrophe“, erinnert sich Oliver Dolch und lacht. Heute gehe ihm die Technik leicht von der Hand. Wie es funktioniert, will er anderen beibringen. Bis zu 35 Leute sollen für „Sushideluxe“ arbeiten, viele davon in der Küche. Auch Quereinsteiger können sich bewerben. Der Chef ist schließlich selbst einer.

Oliver Dolch hat in Magdeburg Maschinenbau studiert und nebenbei für „Sushifreunde“ gejobbt. Dabei kam er auf den Geschmack und wollte mehr, nämlich einen eigenen Laden. Er schmiss das Studium und machte sich selbstständig. Dafür und der Liebe wegen zog er nach Rostock. „Meine Partnerin studiert hier.“

Schweriner Pizzeria expandiert nach Rostock

Wer keinen Appetit auf kalte Rollen hat, bekommt nur wenige Straßen vom „Sushideluxe“ entfernt bald heiße Scheiben aufgetischt: In der Ulmenstraße, auf Höhe zur Fritz-Reuter-Straße, eröffnet Mathias Artmeier seine „Einehandvoll Pizza Manufaktur“. Der Wismaraner betreibt bereits zwei Lokale in Schwerin und beliefert die halbe Landeshauptstadt mit Pizzen, Pasta und Burgern. Nun expandiert er. „In Rostock wollen wir Ende März, Anfang April starten.“ Sein Lokal samt Lieferdienst will mit Frische punkten. „Ob Dips, Teig oder Nudeln – wir machen alles selbst und das schmeckt man“, verspricht Artmeier.

Bei Rostock soll es nicht bleiben. „Ich will eine Franchise-Kette aufbauen“, sagt Artmeier. Ende des Jahres will er den nächsten Laden in seiner Heimatstadt Wismar eröffnen.

