Reutershagen

Die britische Rockband The Sweet ist am Sonnabend auf der Moya-Kulturbühne aufgetreten. Neben zahlreichen Klassikern, wie „Love ist like Oxygene“, „Blockbuster“, „Hellraiser“, „Fox on the Run“ und „Ballroom Blitz“ lieferte die Band um Gitarrist Andy Scott (l.) auch Ohrwürmer, wie „Funny Funny“, „Poppa Joe“ oder „Little Willy“ sowie ein paar härtere Nummern vom Album „Sweet Fanny Adams“ von 1974. Pete Lincoln (r.), der bereits seit 2006 Leadsänger der Band ist, wird diese zum Monatsende verlassen. In Rostock übernahm neben Gitarrist Tony O'Hora auch Lincolns Nachfolger Paul Manzi den Gesang. Alle drei Sänger ließen gemeinsam mit Andy Scott die altbekannten Hits erkennbar mit den sweettypischen Kopf- und Chorgesängen erklingen, gedachten der bereits gestorbenen Sweet-Mitglieder Brian Connolly (†1997) und Mick Tucker (†2002) und die 1500 Zuschauer im nahezu ausverkauften Moya feierten zwei Stunden zu den Hits ihrer Jugend.

Ove Arscholl