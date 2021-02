Rostock/Hamburg

Viele Seeleute sind nach einem Jahr Corona-Pandemie noch immer auf ihren Schiffen gefangen. „Es gibt Besatzungen, die seit 14, 15 Monaten an Bord sind“, sagt Peter Geitmann, Seefahrts-Experte bei der Gewerkschaft Verdi. Länder, aber auch manche Reeder verweigern den Crews den Landgang – aus Angst vor einer Coronainfektion. „Damit verstoßen sie gegen verbrieftes Recht“, sagt Geitmann. Unter den schwarzen Schafen seien auch manche deutsche Reeder, die Fracht und Schiffe nicht durch eine Ansteckung an Bord gefährden wollen.

Gewerkschaften und Reeder fordern die Anerkennung der Matrosen, Techniker und Nautiker als systemrelevant – um schnellere Impfungen möglich zu machen. Begründung: das deutlich höhere Risiko auf See. „Wenn man mitten auf dem Ozean an Covid-19 erkrankt, dann gibt es keinen Arzt und kein Beatmungsgerät in der Nähe“, erklärt Jens Köhler, Seebetriebsrat bei der Rostocker Reederei F. Laeisz.

Reeder schreiben an Spahn

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Laeisz-Chef Nikolaus H. Schües, der das Anliegen der Betriebsräte und Gewerkschaften unterstützt. Ein Bündnis aus Unternehmern und Arbeitnehmervertretern forderte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) per Brief auf, Seeleuten raschen Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen. Die Antwort steht noch aus, ein Appell an die deutschen Küstenbundesländer soll demnächst folgen.

90 Prozent des weltweiten Handels erfolge auf dem Seeweg, so Reeder Schües. „Ohne Seeleute wären die Supermärkte leer.“ Der Rostocker Reederei betreibt 27 Schiffe, beschäftigt 750 Mitarbeiter an Bord und bereedert auch das Forschungsschiff „Polarstern“.

Seeleute sollen als systemrelevant gelten

Besonders schwierig ist die Situation für Besatzungsmitglieder aus Nicht-EU-Staaten, schildert Sozialarbeiterin Regina Qualmann von der Rostocker Seemannsmission. Zu der großen Erschöpfung und Müdigkeit durch die endlosen Bordzeiten komme noch die Unsicherheit hinzu. Qualmann: „Vor allem philippinische Seeleute sind froh, noch einen Job zu haben.“ Der Stillstand der Kreuzfahrt-Industrie habe massenhaft Jobs vernichtet.

Auch der deutsche Reederverband VDR sprach sich am Dienstag bei seiner Jahrespressekonferenz für eine Einstufung von Seeleuten als systemrelevant aus. „Es ist im Moment ein großes Problem, im Hafen die Crews zu wechseln“, sagte Verbandspräsident Alfred Hartmann. Vor allem viele ostasiatische Länder verweigerten den Besatzungen, von Bord zu gehen. „In Europa und den USA geht es noch“, sagt Hartmann. Hinzu kommt, dass sich die Bestimmungen in vielen Ländern alle paar Tage ändern, berichtet Betreuerin Qualmann von Gesprächen mit Seeleuten in Rostock.

Gute Geschäfte trotz Corona

Laut Reederverband fehlen Lösungen für die Impfung von Seeleuten, die nach zwei Wochen, wenn die zweite Spritze fällig wird, oft nicht mehr da sind. Gewerkschafter Geitmann spricht sich dafür aus, komplette Besatzungen zu immunisieren, die auch auf deutschen Schiffen aus vielen Kontinenten stammen.

Wirtschaftlich verlief das zurückliegende Corona-Jahr für die Unternehmen besser als erwartet. Vor allem das zum Jahresende stark angezogene Container-Geschäft habe für gute Ergebnisse gesorgt. Laut Laeisz-Chef Schües liegt das an der starken Nachfrage nach Konsumgütern wie beispielsweise Möbeln, weil viele Verbraucher ihr Geld statt für Restaurants oder Freizeitaktivitäten für die Verschönerung ihres Heims ausgeben. „2020 war besser als die Jahre davor“, sagt Schües.

Deutsche Handelsflotte schrumpft

Die deutsche Handelsflotte schrumpft unterdessen weiter. Auch 2020 wurden mehr Schiffe verkauft und verschrottet als zugekauft oder neu gebaut. Nach Zahlen des VDR ist Deutschland aber immer noch die fünftgrößte Seefahrtsnation der Welt. Bei der Containerschifffahrt beträgt ihr Marktanteil 12,5 Prozent. Bei den Spezial- und Mehrzweckschiffen, die etwa Windradteile transportieren, sind es zehn Prozent. 290 der 2001 Schiffe von deutschen Unternehmen fahren unter einheimischer Flagge, 623 sind in einem anderen EU-Land registriert, die übrigen im afrikanischen Liberia sowie den Karibikinseln Antigua und Barbuda. Die Branche beschäftigt 7500 Mitarbeiter, davon knapp 4900 mit deutschem Pass.

