Ein nahezu unbekleideter Mann ist am Montag in Rostock shoppen gegangen. Im TK Maxx in der Kröpeliner Straße kaufte er sich eine Hose und verschwand. Doch warum war der Mann ohne Hose und Unterhose unterwegs? Und hat er sich damit strafbar gemacht? Die OZ hat mit der Polizei gesprochen.