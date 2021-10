Tabea Zimmermann tritt in Rostock auf: Wie sie Bachs Musik mit ihrer Bratsche interpretiert

Berlin/Rostock

Die deutsche Bratschistin Tabea Zimmermann wird anlässlich der Bachtage in Rostock gastieren. Sie spielt am 22. Oktober im Barocksaal das Programm „Eine Rose für Tabea“.

Wie ist das Engagement bei den Bachtagen in Rostock zustande gekommen?

Das kam über meine Bekanntschaft mit dem Armida Quartett, das ebenfalls zu den Bachtagen in Rostock sein wird. Den Rest haben ehrlich gesagt die Veranstalter für mich organisiert.

Welches Verhältnis haben Sie zu Bach?

Ich bin schon im Alter von vier Jahren mit der Musik von Bach in Berührung gekommen, viel früher geht’s ja kaum. Seitdem habe ich viel von Bach gespielt, mich auch mit anderen Aspekten seiner Musik beschäftigt, zum Beispiel mit der Interpretation seiner Werke auf historischen Instrumenten.

Was heißt das genau?

Es ist natürlich ein anderer Klang, wenn man die Musik von Bach auf historischen Instrumenten spielt, mit Darmsaiten bekommt man zum Beispiel einen viel weicheren Klang. Daran orientiere ich mich auch. Meine Bratsche ist etwas weicher gestimmt, sie klingt nicht so hart.

Programm Bachtage Rostock 21. Oktober, 18 Uhr, Moya Kulturbühne: Die Nixen mit dem Programm „Emoceans“ 22. Oktober, 20 Uhr, Barocksaal: Tabea Zimmermann mit dem Programm Eine Blume für Tabea 23. Oktober, 11 und 15 Uhr, Bühne 602: „Ocean Kids“, ein Mini-Musical für die ganze Familie 23. Oktober, 17 Uhr, St.-Nikolai-Kirche: „Quer Bach“, Programm mit der Vokalband SLIXS 23. Oktober, 20 Uhr, Barocksaal: „Die Kunst der Fuge“, Armida Quartett 24. Oktober, 17 Uhr, St.-Nikolai-Kirche: „Bach – Mit Vergnügen“, Sopranistin Miriam Feuersinger mit dem Ensemble Concerto +14 24. Oktober, 20 Uhr, Universitätskirche: „Orgel mit Flügel“, Matthias Kirschnereit (Klavier), Markus J. Langer (Orgel) Tickets unter www.bachtage-rostock.de und www.mvticket.de und an den bekannten Vorverkaufskassen in Rostock

Von Bach spielen Sie an dem Abend zum Beispiel Suite Nr. 3 C-Dur für Violoncello. Wie sieht Ihr Repertoire an diesem Tag aus?

Das geht über Bach hinaus. Ich werde ja nicht nur Musik von Bach spielen, sondern auch Werke von Max Reger oder von György Kurtág.

Waren Sie schon mal in Rostock?

Sagen wir es mal so: Ich war lange nicht mehr in Rostock. Das letzte Mal hab ich in einem Dorf bei Rostock gespielt. Das war – Moment – 2017 in Papendorf. Ich komme gern mal wieder her.

Es ist ja für alle Künstler jetzt befriedigend, wieder auf der Bühne zu stehen, das ist bei Ihnen wohl auch so. Was haben Sie in der Pandemie gemacht, wie waren Ihre Erfahrungen?

Ich habe glücklicherweise ein Naturell, dass ich mit einer Situation praktisch umgehen kann. Ich frage mich dann: Was kann ich jetzt tun? Ich habe mir also in diesem Zeitraum neue Aufgaben gestellt und war sogar ein bisschen froh, dass ich mehr Zeit dafür hatte. Anderen Musikern ging es damit viel schlechter, die sind in ein tiefes Loch gefallen und konnten sich nicht motivieren.

Können wir allgemein daraus was lernen?

Ja, eine Lehre ist auch: Wir haben viel weniger Freiheiten als wir denken, darauf hat uns die Corona-Pandemie noch mal eindrücklich hingewiesen. Wir wollen, dass alles so wird wie vorher, aber vielleicht sollten wir gar nicht wieder in den Zustand davor zurück.

Von Thorsten Czarkowski