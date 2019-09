Tafeln sind am Limit

Bad Doberan

Dreimal pro Woche kümmern sich viele Ehrenamtliche der Tafel Bad Doberan darum, dass Lebensmittel für Bedürftige in der Münsterstadt und in Kröpelin zur Verfügung stehen. Der Verein Tafel Bad Doberan wurde 2016 von sieben Mitgliedern unter dem Dach der Bundestafeln gegründet. Mit den wöchentlich drei Tonnen Lebensmittel von 30 Lebensmittelgebern lassen sich insgesamt drei Ausgaben realisieren. „Man muss Monate vorausschauen können, um so eine Initiative am Leben zu halten“, sagt Sylvia Stracke.

Die 71-Jährige verwaltet die Finanzen und kümmert sich darum, dass Anträge den richtigen Postkasten und Spenden das richtige Konto finden. Zudem macht sie viel Werbung für den Verein. „Bei der Spendenakquise muss man auch mal frech sein. Das kann ich“, sagt Sylvia Stracke und lacht. Drei Fahrer und drei Beifahrer sammeln an drei Tagen in der Woche Lebensmittel im Landkreis Rostock ein. 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sortieren und verteilen die Lebensmittel in Bad Doberan und in Kröpelin. Seit Dezember 2016 finden wöchentlich in Bad Doberan mittwochs und freitags sowie in Kröpelin montags Lebensmittelausgaben statt.

Finanzierung ist ein Drahtseilakt

Um den monatlichen Betrieb der Doberaner Tafel aufrechtzuerhalten, werden 2500 Euro für Fahrer, Diesel, Müllentsorgung, Strom und Wasser benötigt. Die Finanzierung sei immer ein Drahtseilakt gewesen, so Stracke. Hinzu komme der bürokratische Aufwand: „Wir müssen Lohnjournale und Stundenaufzeichnungen führen, Nebenkosten- und Krankenkassenabrechnungen machen und verwalten.“ Allein den Gegenwert der Arbeitsstunden zur Beantragung der EU-Leader-Fördermittel beziffert Stracke auf ungefähr 10 000 Euro: „Dafür braucht es Rechtsanwälte, Steuerberater und Teamarbeit, um die Förderung zu erhalten.“

Bei all den Herausforderungen sei es dem Verein nicht immer gelungen, alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. So habe man es verpasst, sich für den Vereinsfördertopf der Stadt Bad Doberan zu bewerben. „Das ist uns mal durch die Lappen gegangen – wird aber nicht wieder passieren“, sagt Sylvia Stracke. Für die Zukunft sei es wichtig, dass man die laufenden Kosten gedeckt bekommt: „Wir können mehr Dauerspenden gebrauchen – und wir benötigen noch Helfer.“

Weit über hundert ehrenamtliche Helfer engagieren sich täglich für Tausende Rostocker, die unterhalb des Existenzminimums leben. Sie holen Lebensmittel von Märkten, sortieren, beliefern Ausgabestellen, verteilen. „Ohne die Ehrenamtlichen und die vielen Unterstützer würde es die Rostocker Tafel nicht geben“, betont Jana Röper, Vorsitzende des Fördervereins. An inzwischen 17 Ausgabestellen werden in Rostock Lebensmittel angeliefert und an 1100 Menschen pro Woche verteilt. Täglich fahren mehrere Kühlfahrzeuge 100 Supermärkte und Drogerien an, um Waren abzuholen. Aktuell werden dafür 175 Helfer koordiniert und angeleitet.

Menschen kommen miteinander ins Gespräch

An den Ausgabestellen werden nicht nur die Räume zur Ausgabe umgestaltet und anschließend alles wieder in Ordnung gebracht, sondern kommen Menschen miteinander ins Gespräch, es wird Streit geschlichtet oder bei Bedarf professionelle Hilfe vermittelt. „Hier treffen sich Menschen, unterhalten sich, lernen andere Menschen aus ihrem Wohnumfeld kennen und erfahren etwas über Angebote in den SBZ“, erklärt Röper. „Sie kommen unter Leute, sitzen nicht nur zu Hause – das ist wahre Teilhabe.“

Viele der rund 30 Tafeln in MV müssen selbst kämpfen, um über die Runden zu kommen. Die Zahl älterer Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, nimmt zu. Gleichzeitig gibt es oft nicht genug Spenden, um alle zu versorgen. Hinzu kommt, dass bei den Betreibern oft hohe Kosten anfallen. „Die Zahl der Kunden steigt wieder, nachdem sie lange stabil geblieben war“, sagt Günther Hoffmann, Vorsitzender des Landesverbands der Tafeln. Er schätzt die aktuelle Zahl auf 50 000. Für die Tafeln bedeute das einen hohen Aufwand: „Teilweise beliefern wir Alte und Kranke zu Hause, wir müssen die Ware abholen und kühlen und die Ausgabestellen beliefern.“

Zahl der Rentner hat stark zugenommen

In Grevesmühlen kommen ebenfalls immer mehr Kunden zur Tafel, berichtet deren Vorsitzender Jürgen Schulte: „Vor allem die Zahl der Rentner hat stark zugenommen, sie stellen inzwischen fast zwei Drittel der Empfänger.“ Einmal in der Woche, immer im Wechsel, fahren die ehrenamtlichen Helfer der Tafel – selbst Arbeitslose oder Rentner – auch in die Außenstellen nach Klütz und Schönberg. In beiden Orten zählt die Tafel jeweils 20 Menschen und ihre Familien, die sich ihre Lebensmitteltüten abholen.

Versorgt mit seinen Helfern in Grevesmühlen mehr als 200 Empfänger: Jürgen Schulte, Vorsitzender der Tafel. Quelle: Jana Franke

Mehr als 200 Empfänger sind es in Grevesmühlen, hinter denen noch die Familie stehen – von jungen Menschen im Alter von 25 Jahren bis zum Rentner. „Wir haben zwei Familien mit sechs Kindern“, berichtet Jürgen Schulte. Pro Kiste müssen die Menschen vier Euro zahlen. Unterm Strich steht für den Verein plus/minus null. Während für die Räumlichkeiten in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen eine Miete anfällt, nutzt die Tafel in Klütz und Schönberg kostenfrei kirchliche Gebäude für die Ausgabe.

1600 Essenspakete im Monat

Die Wismarer Tafel wurde dank der Initiative von Silvia Gerhards im Jahr 1993 gegründet. Entsprechende Räumlichkeiten befanden sich an verschiedenen Standorten in der Altstadt von Wismar. Nur durch viele Spenden ist es auch hier möglich, den Betrieb der Tafel aufrechtzuerhalten. Bedürftige aus Wismar und einigen umliegenden Dörfern werden vor allem mit Lebensmitteln versorgt. 80 Essenspakete werden täglich zusammengestellt, monatlich sind es 1600. Nach mehreren Gesprächen wird der Verein Wismarer Tafel jetzt auch von der Hansestadt unterstützt. Nach Vereinsangaben hätten sich dadurch die Kosten auf die Hälfte reduziert.

Konnte nach Gesprächen mit der Stadt die Kosten auf die Hälfte reduzieren: Detlef Lohne, Vorsitzender der Wismarer Tafel. Quelle: Heiko Hoffmann

Seit diesem Jahr gibt es in Wismar auch eine Tiertafel. Analog zur Tafel für die Menschen bekommen hier nun Tierhalter Unterstützung in Form von Futter und mehr für ihre Vierbeiner. Sie müssen mit den entsprechenden Bescheiden vom Jobcenter oder der Rentenstelle ihre Bedürftigkeit nachweisen. Und vor allem, dass sie die Tiere schon vor der eigenen Bedürftigkeit hatten. „Wir wollen nicht, dass sich Menschen, die selbst gerade kein Geld zum Leben haben, zusätzlich noch ein Tier holen“, erklärt Tafel-Mitarbeiterin Anne Dedlow.

„Wir suchen dringend Räume für weitere Ausgaben“, sagt Ehrenamtlerin Martina Schissler. Sie selbst wohnt in Wendorf und weiß: Dort gibt es viele ältere Menschen mit geringen Renten. „Für die ist der Weg zum Friedenshof sehr weit. Es wäre einfach toll, wenn wir in jedem Stadtteil so eine Ausgabe organisieren könnten“, hofft sie auf die großen Vermieter. Die Futterspenden werden bisher privat gelagert – auch keine Dauerlösung.

35 Vierbeiner werden bei Rostocker Tiertafel versorgt

In Rostock werden seit 2016 im Stadtteil Evershagen 35 Vierbeiner von der Tiertafel versorgt. Viele ihrer Schützlinge kennt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Denise Oettel bereits seit Jahren. Rund 21 Pakete stellt sie jeden Monat zusammen. Anhand einer Checkliste überprüft sie das Inventar und bereitet die bevorstehende Futterausgabe vor.

Starkes Team: Sebastian Göllner, Vorstandsvorsitzender der Tiertafel Rostock, mit seinem Hund Eddie. Quelle: Susanne Gidzinski

An jedem zweiten Sonnabend öffnet die Tafel ihre Türen in der Messestraße 20 für Bedürftige. Hauptsächlich geht Futter für Hunde und Katzen über die Theke, doch auch ihre Halter bekommen hier Unterstützung. Die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei oftmals groß, sagt Sebastian Göllner, Vorstandsvorsitzender der Tiertafel Rostock. Bereits mehrfach habe er erlebt, dass Menschen sich selbst vernachlässigt haben – nur, um ihren Tieren ein sorgenfreies Leben zu bescheren. „Der Schritt, zu uns zu kommen, kostet eine Menge Überwindung und wird nur von den Wenigsten gewagt.“

Tierhalter, die in eine Notlage geraten sind, erhalten jeden Monat Tiernahrung für rund 20 Tage. Für die anderen zehn müssen die Besitzer selbst aufkommen. Auch Zubehör, wie Katzenstreu, Leinen und Näpfe, werden ausgeteilt. Vorausgesetzt, die Bedürftigkeit kann anhand einer Bescheinigung nachgewiesen werden. Unterstützt werden bis zu drei Tiere pro Haushalt.

Die Tafelbewegung entstand im amerikanischen City Harvest durch aktive Frauen. In Deutschland wurde die erste Tafel 1993 in Berlin gegründet. Die Tafeln verteilen grundsätzlich qualitativ einwandfreie Lebensmittel an Menschen in Not. In Deutschland gibt es inzwischen mehr 900 Tafeln, die sich im Bundesverband Tafel Deutschland zusammengeschlossen haben. Die Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich unter einem Tafel-Leitbild.

Von Lennart Plottke