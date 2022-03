Vom 3. bis 7. März findet in der Bühne 602 der 18. Rostocker Koggenzieher statt. Am ersten Tag (3. März) treten Justus Krux, Alicja Heldt und Nils Brunschede auf. Die OZ stellt die Künstler vor und zeigt hier den Livestream. Außerdem können OZ-Leser in einer Abstimmung den Gewinner mitbestimmen.