Viele unter Denkmalschutz stehende Gebäude sind oder werden saniert, erfahren neues Leben. In Dassow beispielsweise, wo der historische Speicher eine neue Nutzung bekommt, oder in Heiligendamm, wo in den seit Jahren leerstehenden Villen am Strand bald wieder Leben einkehrt. Der Tag des offenen Denkmals am 8. September steht in diesem Jahr unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Historischer Speicher in Dassow wird saniert

In Dassow kann erstmals der fast fertig sanierte Speicher an der Stepenitz besichtigt werden. Das 1861 erbaute Gebäude ist seit 2010 im Besitz der Semrau Bau GmbH und Co. KG aus Kalkhorst. Seit Sommer 2017 sanieren Lars und Maik Semrau den historischen Speicher. „Wir sind noch nicht ganz fertig, aber im Endspurt“, sagt Claudia Semrau.

Der historische Speicher in Dassow wurde saniert. Quelle: Claudia Semrau

Im Erdgeschoss entsteht ein Gemeinschaftsraum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Zudem finden sich jetzt fünf Pensionswohnungen in dem Gebäude. „Für die oberere Etage hatten wir Gastronomie geplant, aber keinen Betreiber gefunden“, sagt Claudia Semrau. Jetzt werden hier weitere Pensionswohnungen entstehen.

Der Speicher war damals für den Landhandel gebaut worden, den die Firma Christian Callies bereits 1860 aufnahm. Kaufmann Christian Callies ließ den Speicher am unteren Ende des Flusses bauen, weil er von dort aus das Getreide nicht nur verschiffen konnte, sondern es auch möglich war, die Ware über die nahe gelegene Fernstraße in Richtung Lübeck und Wismar zu transportieren. Zu DDR-Zeit lag das Gebäude nur wenige Meter von der innerdeutschen Grenze entfernt.

Am 8. September ist der Speicher von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bei Bedarf werden Führungen angeboten. Die Außenwand, die Fenster sowie die Balken im Inneren sind laut Claudia Semrau erhalten geblieben.

Gutshaus Manderow: „Ein Stück Kultur erhalten“

Leben und Arbeiten verbinden – das möchte Paul Fischer im Gutshaus Manderow bei Gägelow. Zusammen mit seiner Frau hat er es im Januar 2018 gekauft. Die Sanierung passiere Schritt für Schritt. „Wir machen jede Menge selbst“, sagt er. Gekauft haben sie das unter Denkmalschutz stehende Haus, „um ein Stück Kultur zu erhalten.“ Am 8. September können es sich die Besucher von 12 bis 18 Uhr anschauen, Adresse: Alt Jassewitzer Straße 1, Hohenkirchen.

Das Gutshaus in Manderow wird derzeit saniert. Hier entstehen Gästezimmer und Veranstaltungsräume. Quelle: Gut Manderow

1860 sei das Gutshaus ungefähr erbaut worden. „Genau wissen wir es nicht. Das Fundament ist älter, weil die Gutsfamilie Martienssen seit 1799 hier ansässig gewesen ist“, erzählt Fischer. Am Tag des offenen Denkmals wird er auch alte Fotos zeigen, die die Enkelin der Gutsfamilie kürzlich vorbeigebracht hatte. „So sehen die Besucher, wie das Haus eingerichtet war.“

Im Laufe der Geschichte hat sich im Gutshaus einiges verändert. Flüchtlinge sind dort untergebracht gewesen, Kinder in die Schule gegangen, es gab einen Konsum, einen Kulturraum, bis 2008 Wohnungen. Die vielen Zwischenwände, die deshalb eingebaut waren, sind entfernt. „Die Besucher können Rundgänge durchs Haus machen. Wir zeigen die Baustelle, aber auch Sachen, die fertig sind“, sagt Peter Fischer. Im Erdgeschoss entstehen Veranstaltungsräume, in der ersten Etage Gästezimmer. Auch ein Café ist vorgesehen.

Villen in Heiligendamm können besichtigt werden

Auf eine besondere Baustelle können die Denkmal-Interessierten am 8. September in Heiligendamm schauen. Die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm lädt zu Führungen und Vorträgen ein. Um 11 und um 14 Uhr erhalten Interessierte Einblicke in die Sanierung der historischen Logiervillen „Seestern“, „Schwan“ und „Möwe“ an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße. Wichtig: Die „Weiße Stadt am Meer“ bittet um vorherige Anmeldung unter www.tag-des-offenen-denkmals-heiligendamm.de.

Die Fotomontage zeigt die Villa „Schwan“ in Heiligendamm wie sie aussah und künftig aussehen soll. Quelle: Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm

In Nachbarschaft des Kurhauses in Heiligendamm entstanden zwischen 1854 und 1862 acht Logiervillen mit eigenem Namen und eigenem Charakter. In einem sanften Bogen, den Perlen einer Perlenkette gleich, aneinandergereiht, prägen die Logiervillen damals wie heute das Gesicht des Seeheilbades Heiligendamm, das nach ihrer Fertigstellung als die „Die weiße Stadt am Meer“ bekannt wurde.

Die historische Substanz der ursprünglich nur für die Sommermonate errichteten Logiervillen hat sich über die Jahrzehnte durch vielfache Umbauten und nicht zuletzt durch die Folgewirkungen zweier Weltkriege wesentlich gegenüber ihrer ursprünglichen Form verändert. 1996 kaufte Anno August Jagdfeld die Villen von der Treuhand. Ziel ist es, alle zu sanieren und mit dem letzten Bauabschnitt in der ersten Reihe 2020 zu beginnen.

Speicher in Hohen Schwarfs wurde zu Wohnhaus umgebaut

Fertig saniert ist der Speicher in Hohen Schwarfs in der Gemeinde Dummerstorf bei Rostock, den Judith und Lars Greitsch zum Wohnhaus umgebaut haben. Das Grundstück seit 15 Jahren im Besitz, wurde der Speicher die vergangenen drei Jahre aktiv saniert. Von den drei Etagen wurden zwei ausgebaut, erzählt Lars Greitsch. Wie alt der Kornspeicher ist, wisse er nicht genau, schätzungsweise 1890 erbaut. „Darunter liegt ein Gewölbekeller, der älter ist“, sagt Greitsch. Früher habe über diesem ein kleineres Gebäude gestanden, dass dann erweitert wurde. Über die genaue Geschichte des Speichers sei nicht viel bekannt. „Ich war im Kreisarchiv, aber da gibt es keine Unterlagen.“

Der Speicher in Hohen Schwarfs ist zum Wohnhaus umgebaut worden. Quelle: Judith Greitsch

Vom Hörensagen her habe er eine Nutzung bis zur Wende erfahren. Hier wurde Futtermittel gelagert und aufbereitet. „Es gab eine Kornquetsche. Im Speicher war wohl auch mal eine Stellmacherei.“

Am 8. September wird die untere Etage von 11 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bilder von der Sanierung werden gezeigt, kündigt Lars Greitsch an. Bei gutem Wetter findet ein kleiner Flohmarkt auf dem Hof statt. Der Speicher, Am Gutspark 11, ist Teil einer Gutsanlage. Auch Gutshaus und Pferdestall stehen unter Denkmalschutz, sind am Sonntag aber nicht geöffnet.

