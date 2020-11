Covid-19 - Senioren-Tagespflege in MV: „Würden lieber an Corona sterben als an Einsamkeit“

In den Tagespflegeeinrichtungen in MV sind vor allem Menschen aus Risikogruppen anzutreffen. Diese müssen so gut wie möglich vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Wie geht es ihnen in der Krise? Und welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es? Die OZ berichtet aus Rostock und Neubukow.