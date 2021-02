Rostock

Die Hansestadt ist derzeit wieder einmal in aller Munde. Deutschlandweit wird über Rostocks Weg durch die Corona-Krise berichtet. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 43,0 (Stand Dienstag, 2. Februar) gehört die Hansestadt zu den deutschlandweiten Coldspots, also den Orten mit den wenigsten Fällen von Covid-19-Neuinfektionen.

Wie das gelingt und warum die Stadt so gut durch die Krise kommt, darüber wird Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Mittwoch einmal mehr im Fernsehen berichten. Ab 23.15 Uhr ist er in der Talkshow von Markus Lanz im ZDF zu erleben.

Absage für die Handball-WM

Die Anfrage für den Auftritt bei Lanz ist aktuell nicht die einzige für das Stadtoberhaupt. Nach OZ-Informationen hatten auch Anne Will sowie Sandra Maischberger Interesse daran bekundet, mehr über Madsens Plan für Rostock in der Corona-Krise zu erfahren.

Doch beide hatten das Nachsehen – unter anderem, weil der Däne Madsen am Sonntag lieber das Finale der Handball-Weltmeisterschaft verfolgen wollte, das seine Landsleute gegen die Schweden gewannen. Zudem fand Sonntagabend die erste Rostocker E-Sports-Meisterschaft statt, die Madsen lieber mitmoderierte, als selbst Talk-Gast zu sein.

Diesmal live im Studio dabei

Vergangene Woche sprach er schon einmal im Format „Phoenix – die Runde“ über „Lockdownfrust“ und Rostocks Weg durch die Krise – sowie darüber, ob es jetzt schnellere Lockerungen braucht und wie man die Bürger auf dem Weg mitnehmen kann und muss. In der Sendung betonte Prof. Maximillian Mayer, wie wichtig die lokale Ebene im Kampf gegen Corona ist. Deshalb „wäre es wunderbar, „wenn sich Deutschland Rostock als Vorbild nehmen könnte, um zu schauen, wie man schnell und unbürokratisch vor das Virus kommt“, so der Politikwissenschaftler.

Bei der Runde auf Phoenix war Madsen nur per Videoschalte dabei. Bei Markus Lanz setzt er sich am Mittwoch aber live ins Hamburger Studio. Wer dort neben ihm Platz nimmt, will das ZDF allerdings erst im Laufe des Tages bekanntgeben.

Von Claudia Labude-Gericke