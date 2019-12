Tannenverkauf in der Heide: Rostocker suchen das perfekte Baumgefühl

Rostock

An einem kalten Samstagmorgen in der Rostocker Heide sind die Rollen klar verteilt: „Ich bin hier nur fürs Sägen zuständig“, sagt Stefan Paul und lacht. Zusammen mit seiner Frau Juliane und den Töchtern Iben (8) und Lisbet (6) läuft er durch ein Feld voller Weihnachtsbäume. Das Aussuchen des perfekten Baumes würden in seiner Familie die Frauen übernehmen, erklärt der Papa. „Die Tanne muss nicht perfekt sein, weil sie auch in einer Ecke stehen wird. Eine Schokoladenseite, die nicht zu viele Lücken hat, reicht uns schon“, sagt Mama Juliane.

Um die perfekte Baumgröße zu finden, nutzt die Familie die größere Tochter als Maß. „Genau so hoch wie sie inklusive Bommelmütze, das wäre gut“, so Juliane Paul. Sie wollte gern einen regionalen Baum fürs Fest. „Und näher als hier aus dem Stadtwald geht ja nun nicht“, sagt Ehemann Stefan, bevor er das auserwählte Stück vorsichtig absägt.

Neues Jahr – neues Glück

Bei Familie Hallmann aus Gehlsdorf ist es eine Nordmanntanne geworden. Rund 20 Minuten brauchte es, bevor Mama Doreen das perfekte Baumgefühl hatte. „Mein Mann schaut zwar noch ein bisschen weiter, aber ich würde eh nein sagen“, erklärt sie schmunzelnd und hält ihren prächtigen Weihnachtsbaum ganz fest.

Zur Galerie Großer Andrang auf dem Gelände der Alten Forstbaumschule zwischen Hinrichshagen und Markgrafenheide. Rund 700 Bäume wechselten an diesem Tag den Besitzer.

Geschmückt wird das gute Stück aber erst am 23. Dezember. „Und er bleibt immer bis 13. Januar stehen – ich kenne die Tradition, dass jeder neue Tag im angefangenen Jahr einen Monat Glück bedeutet“, sagt die Gehlsdorferin.

Nordmann-Tannen aus Dänemark zugekauft

Während das Rostocker Stadtforstamt unter anderem Fichten zum Selbstschlagen anbietet, kommen die Nordmanntannen nicht aus dem Wald, sondern vom Hänger. „Wir kaufen sie in Dänemark zu“, sagt Revierförster Roger Kähler. An einem Adventssamstag würden rund 700 Bäume den Besitzer wechseln. „Das ist bei unserer Öffnungszeit mehr als einer pro Minute“, ergänzt Forstamtsleiter Jörg Harmuth. Diese Nachfrage sei allein mit der Heide kaum zu decken. „Und die Nordmanntannen wachsen zwar bei uns auch, werden aber nicht so groß“, weiß Kähler.

Peter Schiweck belädt den Hänger mit den Nordmanntannen aus Dänemark. Quelle: Martin Börner

Peter Schiweck und Gerald Hinrichs sorgen für den Nachschub. Alle paar Minuten bringen sie neue Nordmanntannen vom Lagerplatz zur Verkaufsfläche. Abladen müssen beide gar nicht – die Kunden greifen direkt vom Hänger zu. „Der erste Blick entscheidet. Und wenn die Frauen mit dabei sind, suchen immer sie den Baum aus“, hat Schiweck beobachtet.

So bleibt der Weihnachtsbaum lange schön: Nicht nur die Profis vom Rostocker Stadtforstamt wissen: Je später der Baum geschlagen wird, desto frischer ist er natürlich auch an den Feiertagen. Wer sich dennoch bereits jetzt eine Tanne oder Fichte geholt hat, kann mit ein paar Tricks zum längeren Leben des Baumes beitragen. „Es ist wie mit den Blumen in der Vase: Frisches Wasser und ein Anschnitt lassen den Baum gut aussehen“, sagt Revierförster Roger Kähler. Zudem sollten die Weihnachtsbäume nicht so nah an der Heizung stehen und die Räume nicht überheizt werden. Auch das Einsprühen der Nadeln mit Wasser sorgt für eine frische Optik.

Wenn Kunden ihn fragen, welchen Baum er empfehlen würde, hält sich der Forstamtsmitarbeiter aber gern zurück. „Wir sehen einfach zu viele.“

Kinder basteln die Deko direkt vor Ort

In einer beheizten Holzhütte sorgt Antje Staude dafür, dass die ausgesuchten Weihnachtsbäume auch gleich noch tolle Dekoration bekommen. Mädchen und Jungen sitzen dicht gedrängt an den Tischen und basteln mit Naturmaterialien und Heißkleber. „Viele Kinder kommen jedes Jahr, man sieht sie dann richtig groß werden“, freut sich die Forstwirtin, die auch als Waldpädagogin tätig ist.

Immer an den beiden Verkaufssamstagen lädt sie zum Basteln ein – „und die ersten Kunden stehen schon vor der offiziellen Öffnungszeit am Tor“, hat sie beobachtet.

Wild-Verkauf erfreut sich großer Beliebtheit

Während die Schlange an der Baum-Kasse nicht abreißt, ist die Bezahlstation vom Wildverkauf unbesetzt. „Wir sind ausverkauft“, sagt Revierförster Kähler bereits am späten Vormittag. Das Angebot von frischem Fleisch entwickle sich von Jahr zu Jahr zu einem größeren Anziehungspunkt.

Dagmar Benesch (l.) und Elisabeth Wagner stärkten sich nach der Heidewanderung mit Erbsensuppe. Quelle: Martin Börner

Rechtzeitig zum Fest könnten die Kunden aber noch einmal vorbeischauen. „Ab 18. Dezember, 14 Uhr, bekommen wir wieder Nachschub – Rehrücken, Hirsch, Wildschwein und Gulasch.“

Für Dagmar Benesch und Elisabeth Wagner tut es an diesem Tag auch Erbsensuppe. Die Freundinnen aus Hohe Düne haben an einer geführten Heidewanderung teilgenommen und nutzen das Imbiss-Angebot der Küstenmühle auf dem Gelände des Baumverkaufes für eine Stärkung. „Eine Tanne habe ich leider schon“, bedauert Dagmar Benesch angesichts des Angebotes vor Ort.

Transportsicherung ist Männersache

Andreas Pieszek und Hans-Joachim Hesse sind erstmals zum Tannenverkauf in die Heide gekommen. „Das hat sich richtig gelohnt, man kann es nur empfehlen“, so Hesse. Zusammen mit seinem Schwiegersohn hat er zwei prächtige Nordmanntannen aufs Autodach gelegt und will diese mithilfe von Spanngurten befestigen. „Die Frauen haben ausgesucht und sind nun schon fertig, sie warten beim Glühwein auf uns“, sagt Pieszek schmunzelnd. Die Männer seien nun noch für die Transportsicherung zuständig, bevor auch sie den Weihnachtsbaumkauf gemütlich ausklingen lassen.

Baumverkauf noch bis 23. Dezember Seit dem 9. Dezember werden in der Rostocker Heide wieder Weihnachtsbäume verkauft. Das Gelände der Alten Forstbaumschule an der Straße zwischen Hinrichshagen und Markgrafenheide ist ausgeschildert. Geöffnet ist täglich von 9 bis 16 Uhr, sonntags ist zu. Am Samstag, 21. Dezember, gibt es wieder eine größere Aktion mit Basteln sowie Wildgulasch, Erbsensuppe, Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch. Die Nordmanntannen sind zugekauft und es gibt sie nur, so lange der Vorrat reicht. Aber vor Ort ist auch das Selbstschlagen von Bäumen möglich. Die Heide-Bäume besitzen ein FSC-Siegel und sind damit weder chemisch behandelt noch gedüngt. Am 23. Dezember um 10 Uhr geht es das letzte Mal zum Aussuchen auf die Plantagen. Sollten am Tag vor Heiligabend noch Bäume da sein, die nicht verkauft wurden, können sich Interessenten diese kostenlos abholen. Am Nachmittag werden die Bäume dann vor das Tor gelegt.

Von Claudia Labude-Gericke