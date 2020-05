Greifswald

Auf einem Hof bei Greifswald döst die „Fette Elke“ in der Frühlingssonne. Doch die Idylle täuscht: Sobald jemand Lust auf Party hat, kommt die Wuchtbrumme auf Touren und lässt die Bude beben. Die „Fette Elke“ ist ein zum mobilen Tanzlokal umgebauter Sprinter und der wohl abgefahrenste Club Mecklenburg-Vorpommerns.

Der Mann, der Elke und mit ihr Feierlustige auf Touren bringt, heißt Sebastian Schubert (38). Mit seinem Discobus will er urbanes Nachtleben in die entlegensten Landstriche bringen und auch Kuhdörfer weit ab vom Schuss ein Stück lebenswerter machen. Damit Einheimische und Zugezogene bleiben. „Faschos sollen sich nicht breitmachen können“, sagt er.

Anzeige

Video: die „Fette Elke“ beim Festival „ Jamel rockt den Förster“

Weitere OZ+ Artikel

Mobil machen gegen Landflucht: „Das Ganze ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden“, erzählt Basti Schubert, „Ich hatte mit dem Bus Holz geholt, stand hinterher im leeren Auto, hab’ Musik gehört und ein Feierabendbierchen getrunken.“ Da habe er sich überlegt, dass Letzteres mit mehr Leuten im Sprinter noch lustiger wär.

Dass es sich auf engstem Raum gut feiern lässt, beweist Greifswald. Dort betreibt der Kulturverein Rosa WG den „Schrank“, ein mobiles Mini-Party-Wohnzimmer, aus Holz zusammengezimmert. „Ich dachte, was die können, kann ich auch“, sagt Basti Schubert und lacht.

Seit vier Jahren ist Sebastian Schubert mit der „Fetten Elke“ auf Achse. Quelle: Ove Arscholl

Der DJ muss draußen bleiben

Gesagt, getan: 2016 geht er erstmals mit der „Fetten Elke“ auf Tour. Premiere feiert der Discobus auf dem Festival „Wasted in Jarmen“. „Da ging’s gleich durch die Decke“, erzählt Basti Schubert.

Das darf man ruhig wörtlich nehmen. Wer mit Elke Party machen will, darf keine Platzangst haben: Die Tanzfläche im Bus misst nur sechs Quadratmeter. Bis zu 25 Leute können hier gleichzeitig abfeiern. Skurril: Die „Fette Elke“ ist wohl der einzige Club, in dem der DJ draußen bleiben muss. Vor der geöffneten Schiebetür postiert Basti Schubert sein DJ-Pult.

Fotostrecke: Das ist die „Fette Elke“

Zur Galerie Fette Elke: Das ist MVs abgefahrenstes Tanz-Lokal

30 Minuten braucht er, dann ist das Tanzlokal startklar für Gäste. „Manchmal muss dafür ein Holunderbusch weichen“, scherzt er. Sobald die Nacht anbricht, wird’s laut und grell: Das Discolicht flackert, die Partymeute lässt den Bus wackeln und der Subwoofer Marke Eigenbau sorgt für satten Sound. „Bei offenen Tür föhnt der dir noch in 50 Metern Entfernung die Haare“, scherzt Schubert.

Der Mini-Club kann eine prominent besetzte Gästeliste vorweisen: TV-Koch Ole Plogstedt, Rapper Marteria und die Jungs von Feine Sahne Fischfilet haben sich mit Autogrammen auf Elkes „Schiebetür of Fame“ verewigt. Auch der Bus selbst hat es zu Ruhm gebracht: Ein Auftritt in den Tagesthemen machte ihn bundesweit bekannt.

Video: So geht’s bei Partys mit der „Fetten Elke“ abhttps://youtu.be/MUDIPKJPGB0

Meist ist Basti Schubert mit Elke in MV auf Achse, schlägt mit ihr bei Großveranstaltungen, Dorffesten und Demos auf. Am liebsten lässt er es dort krachen, wo sonst tote Hose ist. „Ich möchte in die Ecken von Meck-Pomm, wo nichts mehr los ist.“

Wie sehr vor allem Jugendliche auf dem platten Land nach Großstadt-Nachtleben lechzten, weiß Schubert aus Erfahrung. „Ich bin in Neustrelitz aufgewachsen. Da gab’s nicht viel. Wir Dorfpunks haben’s uns irgendwo gemütlich gemacht.“ Seine Kinder sollen es besser haben. „Meine große Tochter feiert schon mit und beginnt, selbst aufzulegen“, erzählt der Papa stolz.

Bei jeder Party mit dabei: Bus-Maskottchen „Dackmar“ Quelle: Ove Arscholl

Fans umsorgen die Wuchtbrumme

Elkes Fangemeinde wächst und kümmert sich um die betagte Dame: Damit der Bus Baujahr 1996 weiterhin Gas geben kann, spenden sie für Unterhaltskosten und Werkstattstopps. Zuwendung, die Elke nötig hat. 11 000 Euro gingen im vergangenen Jahr für Reparaturen und neue Technik drauf. Zeitgleich hat Elke 20 000 Euro eingefahren.

Auf den Rhythmus auf Rädern fahren Festivalplaner und Privatparty-Gastgebern gleichermaßen ab: Um die 25 Auftritte stehen pro Jahr auf Elkes Tourplan. Zu viel, als dass Basti Schubert das Projekt allein stemmen könnte. Seit 2019 legen mehrere DJs in der „Fetten Elke“ auf.

Gespielt wird, was das Publikum wünscht und die Musiksammlung hergibt: Funk und Punk, Hip Hop, Elektro und Rock ’n’ Roll. Nur ein auf Schlager spezialisierter Schallplattenunterhalter, der fehle im Team noch, sagt Schubert. Dafür sind ab dieser Saison Fahrer mit an Bord, die Elke ehrenamtlich zu ihren Auftritten steuern.

Auf der „Schiebetür of Fame“ haben sich Promis verewigt. Quelle: Ove Arscholl

Schläfchen im „Schnitzel“

Einer, der immer mit muss, parkt neben Elke: „Schnitzel“, ein betagter Camper in Braunbeige. „Mein Backstage-Bereich“, scherzt Basti Schubert. In dem Anhänger haut er sich auf’s Ohr, nachdem der letzte Song verklungen ist.

Momentan hört man auf dem Hof bei Greifswald nur das Lied der Vögel, die den Frühling besingen. Auf ihrem Parkplatz unterm Obstbaum döst Elke in der Dorfidylle und erholt sich. Als Lautsprecher-Wagen fuhr sie in den vergangenen Tagen bei mehreren Anti-Rechts-Demos vorweg. Sobald die Corona-Krise es zulässt, will das Partymonster auch wieder auf Feier-Tour gehen und beweisen: Sie ist die abgefahrenste Disco im Land.

Mieten und unterstützen Wer die „Fette Elke“ buchen möchte (Privatpartys kosten um die 500 Euro), wendet sich am besten an den Verein Rock gegen rechts, bei dem das Tanzlokal angesiedelt ist. Kontakt: www.rockgegenrechts.com. Auf der Homepage können Elke-Fans auch für den Discobus spenden.

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein