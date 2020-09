Rostock

Seit fast 40 Jahren ist Gundy Wulf Krankenschwester. An der Rostocker Südstadtklinik arbeitet sie in drei Schichten im Wechsel, auch an Sonn- und Feiertagen. Viele Familienfeiern wie Geburtstage, Weihnachten oder Silvester hat sie verpasst, weil sie für ihre Patienten da war. Und das für weniger Geld als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. „Es braucht schon viel Herzblut, um das auszuhalten“, sagt sie.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Bund und in den Kommunen. In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro im Monat. Für Auszubildende und Praktikanten soll es 100 Euro mehr geben.

Die kommunalen Arbeitgeber hatten hingegen bereits im Vorfeld keinerlei Verteilungsspielraum bei den Kommunen geltend gemacht. Der Verhandlungsführer, der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge ( SPD), hatte gesagt, eigentlich müsste es sogar Einschnitte geben.

Mehr Wertschätzung

Krankenschwester Gundy Wulf hingegen fordert die Angleichung in Ost und West. „30 Jahre nach der Wende wird es langsam Zeit“, sagt die Rostockerin. Sie lebt mit ihrem Ehemann im eigenen Häuschen. Der Mann ist Frührentner, das Haus ist nach 25 Jahren immer noch nicht abbezahlt. Über Geld reden möchte Wulf eigentlich nicht. Sie sagt nur: „Wir können nicht zwei Mal im Jahr in den Urlaub fliegen wie andere.“ Ihre Tochter und ihre Enkel sieht Wulf manchmal einen ganzen Monat lang nicht, „wenn ich zwei Wochenenddienste hintereinander habe und meine Tochter dann auch mal wegfährt.“

Dennoch: Klagen möchte Wulf nicht. Sie wünscht sich vor allem mehr Wertschätzung für ihren Berufsstand. „In der Corona-Krise hat man auf einmal festgestellt, dass wir systemrelevant sind.“ Dabei war der Job als Krankenschwester auf der Herz-Wachstation schon vor der Pandemie alles andere als leicht: „Man hat viel Verantwortung und die Arbeit ist körperlich anstrengend. Zudem haben wir immer einer hohe Infektionsgefahr, weil wir die Patienten so nah an uns ranlassen müssen wie sonst nur den Partner.“

Mindestens 150 Euro mehr

Steffen Kühhirt ist bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in MV zuständig für das Gesundheitswesen. „Die Beschäftigten in diesem Bereich sind in der Corona-Krise in besonderem Maße gefordert“, betont er. „Viele müssen den ganzen Tag in Schutzmontur arbeiten, das ist sehr belastend. Am Anfang war der Schutz teilweise unzureichend, da bestand immer das Risiko, sich anzustecken.“

Ein Verdi-Forderung in den aktuellen Tarifverhandlungen: Die Arbeitszeiten in Ost und West sollen angeglichen werden. Das ist auch Olaf Gundlach sehr wichtig: Der 57-Jährige arbeitet bei der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin und ist am Dienstag nach Potsdam gefahren, um am Rande der ersten Verhandlungsrunde für seine Forderungen zu demonstrieren. „Es geht mir nicht nur darum, welche Zahl am Ende vor dem Komma steht, sondern um die Angleichung der Arbeitszeit.“

Er arbeite eine Stunde die Woche mehr als die Kollegen im Westen, das seien sechs Arbeitstage im Jahr. „Nach 30 Jahren wird es Zeit“, meint auch Gundlach. „Das würde für mich bedeuten, dass ich mehr Zeit mit meine Kindern und Enkeln verbringen kann.“

Mehr als nur klatschen

Auch andere Gewerkschaften wollen für ihre Mitglieder Verbesserungen erreichen. „In dieser Tarifrunde geht es auch um die Erzieherinnen und Erzieher in kommunalen Kitas, über deren Unverzichtbarkeit zuletzt viel gesprochen wurde“, sagt Annett Lindner, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. „Die Forderung von 4,8 Prozent ist gerechtfertigt. Jetzt muss sich zeigen, ob die Solidarität der Gesellschaft über das Klatschen in der Corona-Zeit hinausreicht.“

Die Polizeigewerkschaft GdP verhandelt für die Bundespolizisten. „Viele Kollegen arbeiten in den unteren Lohngruppen, daher ist für uns die Erhöhung um mindestens 150 Euro entscheidend“, sagt Dirk Stooß, Vorsitzender der GdP Bundespolizei Küste. „Bei den Vorkommnissen am Berliner Reichstag hat man gesehen, wie wichtig Polizisten sind. Es ist ja schön, wenn man für so etwas gelobt wird, aber das muss sich auch irgendwann im Portemonnaie widerspiegeln.“

Bürgermeister fordert Augenmaß

Der Wismarer Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD), gleichzeitig Vorsitzender des Städte- und Gemeindetags MV, ruft dagegen zum Maßhalten auf: „Es handelt sich um besondere Verhandlungen mitten in einer Pandemie. Der Städte- und Gemeindetag vertraut den Verhandlungspartnern auf beiden Seiten, dass einerseits die Leistungen der Beschäftigten in der Krise berücksichtigt werden, andererseits mit Augenmaß verhandelt wird mit Blick auf die hohen Belastungen durch Einnahmeausfälle und Krisenprogramme auf allen Ebenen.“

Die erste Verhandlungsrunde für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten verlief ergebnislos. Die zweite ist für den 19. und 20. September angesetzt. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder, wie Landespolizisten oder Mitarbeiter von Universitäten, gilt ein eigener Tarifvertrag. Er wird erst wieder in einem Jahr ausgehandelt. Bei Mitarbeitern von Krankenhäusern und Kitas in privater Trägerschaft gelten ebenfalls andere Tarife.

