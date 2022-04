Rostock

Tatort Stadthafen: Im Mau-Club Rostock wird’s kriminell am kommenden Wochenende. Am Samstag (9. April) gastiert hier ein Mann, der täglich über Leichen-Fundorte geht: Thomas Kundt ist Tatortreiniger.

Was TV-Tatortreiniger Bjarne Mädel aka Schotty in einer Comedy-Serie spielte, ist für Kundt das echte Leben: Er räumt dort auf, wo Verbrechen passiert sind und säubert Messie-Wohnungen. Seine Fälle sind schockierend, skurril und nicht jugendfrei. Was er in seinem Job erlebt, hat er im Spiegelbestseller „Nach dem Tod komm ich“ beschrieben. Am Wochenende erzählt Thomas Kundt davon im Mau-Club Rostock. Tickets gibt es ab 20 Euro (zzgl. Gebühren).

OZ verlost 2x2 Karten

Wer kostenlos dabei sein möchte, bekommt durch die OZ die Chance dazu: Wir verlosen zwei mal zwei Karten für die Veranstaltung. Mitmachen geht kinderleicht, Sie müssen uns nur eine Frage beantworten: Was trägt ein Tatortreiniger bei der Arbeit? A: Maßanzug; B: Overall; C: Twinset.

Hier geht es zum Gewinnspiel

Unter allen Teilnehmenden, die die Frage richtig beantworten und sich anschließend registrieren, losen wir zwei Sieger aus, die je zwei Tickets bekommen und am 9. April kostenlos in den Mau-Club dürfen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Wer dabei sein möchte: Einsendeschluss ist der 7. April, 12 Uhr. Für alle, die leer ausgehen: Karten für den Tatortreiniger gibt es online auf www.kulturbotschafter-events.de. Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Von Antje Bernstein