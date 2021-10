Taufe der „Warnowstromer“: Das bietet Rostocks erste Elektrofähre

Die neue „Warnowstromer“-Elektrofähre verkehrt zwischen den Anlegern, an die auch die alte Fähre angelegte, pendelt also zwischen Kabutzenhof und dem Ufer Gehlsdorf. Die frühere Haltestelle Schnickmannstraße entfällt. Start des öffentlichen Betriebs ist Montag, 18. Oktober. Von da an fährt die „Warnowstromer“ erst einmal zwei Wochen lang einen Sonderfahrplan – immer montags bis freitags von 6 bis etwa 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr im 30-Minuten-Takt. Wenn das An- und Ablegen reibungslos funktioniert, soll ab 1. November der reguläre Fahrplan gelten: Dann pendelt die Fähre immer montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr über die Warnow. Zu den Stoßzeiten – im Berufsverkehr von 6 bis 9 Uhr sowie zwischen 14 und 18 Uhr – dann sogar verstärkt im 20-Minuten-Takt. In der übrigen Zeit sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr ist die Fähre dann immer alle 30 Minuten unterwegs. Der jeweils gültige Fahrplan ist unter www.rsag-online.de abrufbar. Auf der Fähre selbst gibt es keine Tickets zu kaufen. Fahrkarten gibt es am Anleger Kabutzenhof, in den RSAG-Kundencentern oder online über die VVW-App.