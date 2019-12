Tausende Datschenbesitzer in MV fürchten um ihr Heim

Rostock

Tausende Datschenbesitzer, die diese auf fremdem Grund und Boden mit DDR-Verträgen nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft. Der Grund: Am 3. Oktober 2022 endet laut Schuldrechtsanpassungsgesetz, das 1994 in Kraft trat, die sogenannte Investitionsschutzfrist. Holger Becker, Pressesprecher des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN), schätzt die Zahl der Betroffenen im Osten insgesamt auf rund 200 000. In MV seien etwa 15 000 Fälle vakant, wie Dr. Jürgen Fischer, Chef der Verbraucherzentrale MV, bestätigt.

Fakt ist, dass in gut zwei Jahren Pächter im Falle einer Kündigung keinen generellen Anspruch mehr auf eine Entschädigung haben. „Aktuell steht laut Investitionsschutzfrist dem Datschenbesitzer der Zeitwert für sein Haus und für entsprechende Anlagen auf dem Grundstück zu“, verdeutlicht Ron Westenberger. Der Rostocker Rechtsanwalt – einer der bundesweit ersten Regionalbeauftragten des VDGN – verweist darauf, dass es im Nordosten in den vergangenen Monaten zu einigen hundert Kündigungen seitens der Grundstücksbesitzer kam.

Der Rostocker Rechtsanwalt Ron Westenberger ist einer der bundesweit ersten Regionalbeauftragten des VDGN Quelle: Frank Hufnagel/VDGN

10 000 Euro für Ferienobjekt am Reriker Salzhaff

Die Pächter sollten hier eine Entschädigung prüfen. So habe man beispielsweise für ein Ferienobjekt am Salzhaff bei Rerik ( Landkreis Rostock) 10 000 Euro erstritten, so Westenberger. In der Praxis wollen indes zahlreiche Datschen-Besitzer ihre Ferienobjekte, die nicht vererbbar sind, aus Altersgründen von sich aus aufgeben. Hier sei zumindest eine Einigung bei den Kosten anzustreben, sagt der Schweriner Rechtsanwalt Jens Rattensperger.

Er verwies auf einen Fall von vier Seniorinnen in der Nähe von Schwerin. Die Damen, alle über 80, einigten sich mit der zuständigen Amtsverwaltung und der Gemeinde auf eine entschädigungsfreie Rückgabe. Im Gegenzug mussten sie keine Abrisskosten tragen“, erläutert Rattensperger.

Haus ist nicht automatisch verloren

Es sei in diesem Zusammenhang ein Irrtum, dass die bisherigen Nutzer Ende 2022 automatisch ihr Haus verlieren würden, betonen beide VDGN-Juristen. Denn bestehende Verträge laufen weiter. Es sei denn, es komme zu einer Kündigung durch eine der beiden Vertragsparteien.

Auf die dann gültige gesetzliche Regelung hinsichtlich Rückbau verweist Tilo Stolpe, Pressesprecher des Schweriner Justizministeriums: „Endet das Vertragsverhältnis nach Ablauf des 31.12.2022, so hat der Grundstücksnutzer seine Bauwerke nun auf eigene Kosten zu beseitigen.“

17 000 Mitglieder in MV Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) ist ein bundesweiter Dachverband von mehr als 400 Vereinen der Nutzer von Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Erholungsgrundstücken und Kleingärten sowie von Garagen. Er vertritt die Interessen von gut 120 000 Mitgliedern in Deutschland. In MV hat der Verband etwa 17 000 Mitglieder.

Experten rechnen nicht mit Kündigungswelle

Die Gefahr einer wahren Welle von Kündigungen sieht indes aber auch Verbraucherschützer Fischer nicht. Er stellt klar: „Gerade Erbengemeinschaften fällt es oft schwer, bei Grundstücken Einigkeit zu erzielen. Einfacher ist ein Kaufangebot an die Pächter.“

Viele Grundstücke liegen zudem im Außenbereich der Ortschaften. „Sie können nur für Erholungszwecke genutzt werden und eine andere Art der Bebauung ist beispielsweise aus Gründen des Naturschutzes nicht möglich“, sagt Westenberger. Deshalb mache eine Kündigung für die häufig weit entfernt wohnenden Grundstücksbesitzer wenig Sinn.

