Die Omikron-Lage in MV bleibt angespannt: Unter den Infizierten sind derzeit täglich auch etwa 1500 Kinder und Jugendliche. Einige leiden nach der Infektion am sogenannten PIMS-Syndrom, in der Uni-Klinik Rostock häufen sich gerade die Fälle. Wie gefährlich ist die aktuelle Welle für junge Menschen?