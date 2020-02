Tausende Liter Öl in Rostocks Hafenbecken – Wie groß ist die Umweltgefahr?

Rostock

Im Rostocker Seehafen hat sich am späten Freitagabend ein schweres Unglück ereignet. Auf dem Gelände der Firma Liebherr stürzten gegen 21 Uhr bei Verladearbeiten auf einem Schiff zwei große Kräne in das dortige Hafenbecken. Dadurch liefen offenbar 8000 Liter Öl und 4000 Liter Dieselkraftstoff in das Hafenbecken. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte verteilten sich die ausgelaufenen Betriebsstoffe im gesamten Hafenbecken.

Die nagelneuen Baukräne sollten zur Auslieferung auf ein Schiff geladen werden, als es zu dem Unfall kam. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wurden dabei zwei Arbeiter leicht verletzt. Nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst konnten diese vor Ort verbleiben. Nach dem Sturz in das Ostseewasser bemerkten die Mitarbeiter, dass Öl und Kraftstoffe ausliefen. Sie verständigten umgehend den Notruf.

Umweltgefahr noch unklar

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Gefahrgutzug und Umweltamt kam daraufhin zum Einsatz. Insgesamt liefen 8000 Liter Öl und 4000 Liter Dieselkraftstoff in die Warnow. Mit Sonderfahrzeugen, mehreren Streifenbooten der Wasserschutzpolizei und dem Feuerlöschboot legten die Einsatzkräfte Ölschlängen aus, um eine Ausbreitung der Havarie zu verringern.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden von der Wasserschutzpolizei übernommen und dauern gegenwärtig an. Ob eine Umweltgefahr besteht müssen nun Sachverständige des Umweltamtes der Stadt Rostock klären.

Von Benjamin Vormeyer