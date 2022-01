Tauziehen um die „Undine“: Wie es mit Rostocks altem Bäderschiff weitergehen soll

Die „Undine“ gilt als das älteste Bäderschiff Deutschlands, ist schon seit Jahren ein Denkmal. Dabei ist nur noch der genietete Rumpf erhalten. Die wechselvolle Geschichte des Schiffs beginnt 1910. Damals lief sie mit der Baunummer 306 auf der Neptun-Werft in Rostock vom Stapel. Die ersten Jahre fuhr der Dampfer unter dem Namen „Kronprinz Wilhelm“ in Greifswald.

Im Ersten Weltkrieg wurde die „Kronprinz Wilhelm“ in die Nordsee verlegt und als Tender eingesetzt, um die Flotte vor Wilhelmshaven zu versorgen. Das traurigste Kapitel der Schiffshistorie ereignete sich dann wenige Jahrzehnte später im Zweiten Weltkrieg: Das Schiff wurde in Rostock als Wachschiff und Minensucher eingesetzt. Als alliierte Bomber in der Nacht des 29. Juli 1943 die Arado-Flugzeugwerke in der Hansestadt angriffen, traf eine Bombe auch die „Undine“. Das Schiff geriet in Brand, fünf Menschen an Bord verloren ihr Leben.

Zu DDR-Zeiten wurde die „Undine“ dann wieder als Bäderschiff eingesetzt. Nach der Wende kauft ein Hamburger das Schiff, ließt es in Hamburg reparieren. Doch wieder war der „Undine“ kein Glück beschieden. Im Januar 1993 lief sie bei Kinnbackenhagen auf Grund, erst 1995 wurde sie freigeschleppt. In den Folgejahren wurden in Barth die Aufbauten entfernt, ein Rostocker Förderverein schaltete sich ein und kaufte den Rumpf. Auf einer Werft in Dresden sollte der saniert werden, doch die Werft ging pleite. 2014 holte Rostock schließlich die Reste der „Undine“ zurück.